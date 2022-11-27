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Cidade de luto

Governo do ES e prefeitura mantêm aulas suspensas em Aracruz após ataques

Na escola estadual onde ocorreu o primeiro ataque, atividades estão suspensas pelo menos até 2 de dezembro. Já na rede municipal, escolas ficam sem aulas até quarta-feira (30)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 nov 2022 às 21:22

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 21:22

Luto: familiares e moradores de Coqueiral lamentam mortes em Aracruz
Luto: familiares e moradores de Coqueiral lamentam mortes em Aracruz Crédito: Ari Mello
O governo do Espírito Santo e a Prefeitura de Aracruz vão manter as aulas suspensas após duas escolas serem atacadas por um atirador de 16 anos, na sexta-feira (25). O atentado causou a morte de quatro pessoas, sendo três professoras e uma adolescente, e deixou mais de 10 feridos.
Em nota divulgada neste sábado (26), a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou as aulas na EEEFM Primo Bitti, onde ocorreu o primeiro ataque, estão suspensas inicialmente até 2 de dezembro.
"Neste momento de grande tristeza e consternação para todos, nossa prioridade é o acolhimento e o apoio à comunidade escolar. A equipe pedagógica da Sedu está avaliando como se dará o encerramento das atividades do ano letivo na unidade e um novo cronograma será divulgado em breve", informou a pasta. 
Em consonância com o Estado, a Prefeitura de Aracruz, suspendeu as aulas em toda a rede municipal até a próxima quarta-feira (30). O Executivo Municipal alega que as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social estão discuntindo como promover o retorno dos estudantes.
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