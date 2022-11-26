Professora morta em escola deixa 3 filhos: "Foco agora é neles", diz marido

Eletricista Wellington Banhos, viúvo de Maria da Penha Banhos, de 48 anos Crédito: Maria Luiza Silva

Após perder a esposa com quem estava casado há mais de 20 anos, o eletricista Wellington Banhos diz que o foco agora é cuidar dos três filhos que Maria da Penha Banhos, de 48 anos, deixou. Ela é uma das quatro vítimas do atentado a duas escolas ocorrido em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (25).

Em conversa com a reportagem de A Gazeta pouco antes do enterro, neste sábado (26), o eletricista diz que a atenção dele e da família neste momento está voltada para os filhos. "A prioridade agora é cuidar das crianças, o foco é esse, ver como elas vão se comportar, o estudo como é que vai ficar. A minha menina estuda no Ifes, o desempenho dela é muito bom".

"Eu quero estar acompanhando, quero ver se não vai ter nenhum problema de síndrome do pânico, alguma coisa relacionada a isso aí. As minhas crianças, agora o foco é neles", contou emocionado durante o velório da esposa, na tarde deste sábado (26)

Professora Maria da Penha Banhos morta em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução/ Facebook

O casamento com a professora Maria da Penha Banhos resultou em três filhos: uma menina de 7 anos, um menino de 11, além de uma adolescente de 17. "A maior está sentindo bastante, já percebeu a gravidade da situação, já para os outros dois ainda não caiu a ficha, tem que estudar a situação em relação a eles para estar sempre com eles", contou.

"Fortalecer o que minha esposa fazia e fazer agora isso também, as aulas que ela levava, as atividades que ela fazia, o balé, tenho que arrumar uma forma de levar eles nos psicólogos, o olhar da minha menina menor está diferente, tenho que trabalhar para as coisas não desandarem", completou.

Maria Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, era conhecida como Peinha e dava aulas de alfabetização. Conforme registros da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), ela começou a dar aulas na rede estadual em 2003, sempre com contratos temporários. Ela voltou a dar aulas em 2011 e no início deste ano assumiu novo contrato para dar aulas na EEEFM Primo Bitti, em que foi vítima do ataque.