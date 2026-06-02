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Na UTI

Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife

Vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos. Este é o segundo incidente registrado em dois dias consecutivos

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 06:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2026 às 06:48
Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, teve perna arrancada por um tubarão na praia de Boa Viagem Reprodução
Uma jovem de 19 anos foi mordida por um tubarão nesta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O local fica na altura da rua Padre Bernardino Pessoa.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu uma das pernas no ataque. Ela recebeu atendimento ainda na praia, foi encaminhada ao Hospital Alfa para estabilização e depois foi transferida para o Hospital da Restauração em uma UTI móvel do Samu. Seu nome não foi divulgado
No momento, a mulher está recebendo atendimento no hospital. Não foram divulgados mais detalhes de seu estado de saúde.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a jovem sendo amparada por pessoas na praia e com a perna direita ferida.
O registro ocorre um dia após um menino de 11 anos sofrer uma mordida de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife que é vizinha de Boa Viagem.
A criança teve a perna esquerda amputada após dar entrada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração.
Neste ano, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o monitoramento de tubarões no litoral do Recife e da região metropolitana está interrompido há mais de uma década. As últimas ações foram realizadas em 2015.
Segundo o Cemit, a Facepe (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) aprovou, em maio, um projeto da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) para fortalecer o monitoramento de tubarões no litoral do estado.
Com investimento de R$ 1,05 milhão, a iniciativa prevê o uso de telemetria e dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos anteriormente pelos projetos Protuba e Ecotuba, segundo o órgão. As atividades serão iniciadas a partir de junho.
Com o incidente desta segunda-feira, o litoral pernambucano passou a somar 84 registros envolvendo tubarões desde 1992. Esse foi o quarto caso de 2026.
Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.
Também em janeiro, Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e recebeu alta após atendimento médico.

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