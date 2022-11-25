Adolescente planejava ataques a escolas em Aracruz havia dois anos

O adolescente de 16 anos que matou quatro pessoas e feriu mais de 10 em duas escolas de Aracruz, no Norte do Estado, planejava os ataques a tiros havia pelo menos dois anos. A informação foi confirmada pelo Superintendente da Polícia Civil na região, João Francisco Filho, durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira (25). O nome dele não está sendo divulgado por se tratar de menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Em depoimento, o adolescente, ex-aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, um dos locais atacados, deu detalhes de como toda a ação ocorreu. Segundo a Polícia Civil, ele estudou na unidade até o mês de junho deste ano, quando foi transferido para outra instituição de ensino – cujo nome não foi informado. O suspeito foi apreendido no início da tarde de sexta-feira.
"Ele planejava isso havia dois anos e, no dia de hoje (25), colocou em prática. Pegou o carro do pai, tampou a placa, praticou o ato na escola, retornou para casa e depois saiu. A família tinha uma segunda casa no município (onde o adolescente foi encontrado)", destacou o superintendente de Polícia Norte, João Francisco Filho.
O governador do Estado, Renato Casagrande, frisou que um cerco foi montado nesse segundo imóvel para capturar o adolescente. Conforme ele explicou, o suspeito não apresentou resistência no momento da apreensão. "A ação foi muito colaborativa, tanto por parte dele, quanto dos pais. Com informações obtidas pelo Cerco Inteligente, a casa foi identificada e cercada", disse o governador.
O superintendente de Polícia Norte, João Francisco Filho, ressaltou que, ao ser interrogado, o adolescente não manifestou arrependimento. "Parecia que ele estava em estado de choque, mas estava tranquilo. Não conseguimos ver esse arrependimento, não", disse.
Relembre o que aconteceu
Duas escolas de Aracruz sofreram um atentado na manhã de sexta-feira (25), quando um suspeito invadiu atirando a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Três pessoas morreram no local e 13 pessoas ficaram feridas. Uma quarta vítima morreu no sábado (26), no hospital.
As mortes são das professoras Cybelle Passos Bezerra, 45 anos, Maria da Penha Banhos, 48 anos, e Flávia Amboss Merçon Leonardo, 38 anos, e da estudante Selena Sagrillo Zuccolotto, de apenas 12 anos.
Os ataques começaram por volta de 10h. O suspeito foi preso no início da tarde e levado para a Delegacia de Aracruz. Ainda não há a informação se houve participação de outros indivíduos nas ações. Vídeos do sistema de videomonitoramento de uma das escolas gravou o momento do ataque (veja abaixo):
Mais de 10 feridos
Neste sábado, por volta das 18h30, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o número de feridos e o estado de saúde das vítimas internadas:
- Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves: duas mulheres, com idades de 52 e 45. Passaram por cirurgias e seguem em estado grave em UTI.
- Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”: 2 menores de idade em estado grave. Uma delas é do sexo masculino, de 11 anos, e possui perfurações no abdome. A outra é do sexo feminino, de 14 anos, que está intubada apresentando perfuração no crânio.
- Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”: 1 mulher, de 58 anos, apresentando três perfurações por arma de fogo em membros inferiores foi submetida a exames laboratoriais e de imagem. O estado de saúde é estável.
- As demais vítimas foram atendidas e liberadas sem apresentar gravidade.
Atualização
26/11/2022 - 9:38
Versão anterior desta matéria informava que três pessoas haviam morrido no atentado às duas escolas na sexta-feira (25). No entanto, na tarde deste sábado (26), uma quarta vítima que estava internada faleceu em decorrência dos ferimentos. O texto foi atualizado.