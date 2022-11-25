Adolescente planejava ataques a escolas em Aracruz havia dois anos

Momento em que atirador entra em escola de Aracruz, Norte do ES Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento

Em depoimento, o adolescente, ex-aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, um dos locais atacados, deu detalhes de como toda a ação ocorreu. Segundo a Polícia Civil, ele estudou na unidade até o mês de junho deste ano, quando foi transferido para outra instituição de ensino – cujo nome não foi informado. O suspeito foi apreendido no início da tarde de sexta-feira

"Ele planejava isso havia dois anos e, no dia de hoje (25), colocou em prática. Pegou o carro do pai, tampou a placa, praticou o ato na escola, retornou para casa e depois saiu. A família tinha uma segunda casa no município (onde o adolescente foi encontrado)", destacou o superintendente de Polícia Norte, João Francisco Filho.

Corpos de professoras mortas em ataque são levados para o DML Crédito: Fernando Madeira

O governador do Estado, Renato Casagrande, frisou que um cerco foi montado nesse segundo imóvel para capturar o adolescente. Conforme ele explicou, o suspeito não apresentou resistência no momento da apreensão. "A ação foi muito colaborativa, tanto por parte dele, quanto dos pais. Com informações obtidas pelo Cerco Inteligente, a casa foi identificada e cercada", disse o governador.

O superintendente de Polícia Norte, João Francisco Filho, ressaltou que, ao ser interrogado, o adolescente não manifestou arrependimento. "Parecia que ele estava em estado de choque, mas estava tranquilo. Não conseguimos ver esse arrependimento, não", disse.

Relembre o que aconteceu

Duas escolas de Aracruz sofreram um atentado na manhã de sexta-feira (25), quando um suspeito invadiu atirando a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Três pessoas morreram no local e 13 pessoas ficaram feridas. Uma quarta vítima morreu no sábado (26), no hospital.

As mortes são das professoras Cybelle Passos Bezerra, 45 anos, Maria da Penha Banhos, 48 anos, e Flávia Amboss Merçon Leonardo, 38 anos, e da estudante Selena Sagrillo Zuccolotto, de apenas 12 anos.

Os ataques começaram por volta de 10h. O suspeito foi preso no início da tarde e levado para a Delegacia de Aracruz. Ainda não há a informação se houve participação de outros indivíduos nas ações. Vídeos do sistema de videomonitoramento de uma das escolas gravou o momento do ataque (veja abaixo):

Mais de 10 feridos

Neste sábado, por volta das 18h30, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o número de feridos e o estado de saúde das vítimas internadas:

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves : duas mulheres, com idades de 52 e 45. Passaram por cirurgias e seguem em estado grave em UTI.

: duas mulheres, com idades de 52 e 45. Passaram por cirurgias e seguem em estado grave em UTI. Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória” : 2 menores de idade em estado grave. Uma delas é do sexo masculino, de 11 anos, e possui perfurações no abdome. A outra é do sexo feminino, de 14 anos, que está intubada apresentando perfuração no crânio.

: 2 menores de idade em estado grave. Uma delas é do sexo masculino, de 11 anos, e possui perfurações no abdome. A outra é do sexo feminino, de 14 anos, que está intubada apresentando perfuração no crânio. Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” : 1 mulher, de 58 anos, apresentando três perfurações por arma de fogo em membros inferiores foi submetida a exames laboratoriais e de imagem. O estado de saúde é estável.





: 1 mulher, de 58 anos, apresentando três perfurações por arma de fogo em membros inferiores foi submetida a exames laboratoriais e de imagem. O estado de saúde é estável. As demais vítimas foram atendidas e liberadas sem apresentar gravidade.