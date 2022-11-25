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Tragédia no Norte do ES

Casagrande decreta luto de 3 dias no ES após ataques a escolas de Aracruz

Duas professoras e uma estudante morreram durante os ataques na manhã desta sexta-feira (25); suspeito foi detido nesta tarde
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 nov 2022 às 15:34

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:34

Atirador durante ataque a escola em Aracruz, Norte do Espírito Santo
Atirador durante ataque a escola em Aracruz, Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução / Câmera de Monitoramento
O governador Renato Casagrande (PSB) decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo após os ataques a escolas de Aracruz, Norte do Estado, ocorridos na manhã desta sexta-feira (25). Duas professoras e uma estudante de 12 anos acabaram morrendo no atentado, que também deixou 13 feridos. 
Na publicação em que confirma a prisão do autor dos ataques, Casagrande manifestou pesar pelas vítimas e decretou luto oficial. "Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", afirmou. 
A Prefeitura de Aracruz também decretou luto, válido desta sexta-feira (25) até domingo (27). 

Entenda o atentado

O ataque em duas escolas em Aracruz matou ao menos três pessoas nesta sexta-feira (25). Duas delas eram mulheres, professoras da Escola Estadual Primo Bitti. A outra vítima fatal é uma estudante de 12 anos, do 6º ano do Centro Educacional Praia de Coqueiral, no mesmo bairro da escola estadual.
Outras cinco vítimas baleadas estão em estado gravíssimo. Três estão no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Duas delas são mulheres adultas, além de uma terceira vítima grave, adolescente. Outra criança foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, onde já passou por cirurgia. Uma adolescente de 15 anos está entubada, a caminho do Hospital Infantil, em Vitória. Além dessas, outras sete vítimas ficaram feridas no ataque, mas não correm risco de vida.
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, o atirador entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, após arrebentar um cadeado. A unidade, no turno matutino, é frequentada por alunos do ensino médio e conta com cerca de 500 estudantes matriculados.
O atirador se direcionou para a sala de professores, onde teria baleado nove pessoas, duas delas morreram no local do crime. Ele fugiu em um carro modelo Renault Duster dourado, com placas escondidas com fita adesiva. Em seguida, às 9h49 segundo o horário das câmeras de vigilância, ele teria ido para uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde teria baleado uma criança do 6° ano.
Na escola particular, o criminoso teria baleado outras duas vítimas. O atirador estava vestido com um uniforme camuflado, usava máscara de caveira sobre o rosto, coturno e protetores nos membros superiores. De acordo com o secretário, a arma utilizada no crime, ao que tudo indica, era uma pistola semiautomática.

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