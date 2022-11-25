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Ataque a tiros

Professora que levou 3 tiros em ataque a escola de Aracruz passará por cirurgia

Segundo o pai, professora de Língua Portuguesa da Escola Estadual Primo Bitti está fora de perigo, mas precisará passar por cirurgia
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 nov 2022 às 14:47

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 14:47

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador
Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador Crédito: Fernando Madeira
Uma professora de 40 anos está entre os sobreviventes do ataque a tiros em escolas de Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (25). Priscila Queiroz Marques, que atua como professora de Língua Portuguesa na Escola Estadual Primo Bitti, levou três tiros, mas, segundo o pai, está fora de perigo.
“Minha outra filha e a mãe dela foram para lá e disseram que ela está passando bem, fora de perigo. Ela tomou um tiro na clavícula e dois nas costas. Foram feitos os exames e, aparentemente, não atingiu órgão nenhum, mas vai precisar passar por cirurgia para remoção das balas alojadas”, contou o pai da educadora, Jasiel da Vitória Marques.

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Ainda segundo o pai de Priscila, que é moradora da aldeia Caieiras Velha, em Aracruz, a professora foi encaminhada para o Hospital São Camilo, onde está recebendo atendimento. “Ela está lúcida, felizmente.”
Por volta das 10 horas desta sexta, duas instituições de ensino, uma estadual e outra particular, foram palco do atentado que deixou três mortos e 13 feridos.
Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local.
Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), que fica perto do primeiro colégio, onde fez as demais vítimas, das quais uma morreu.

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