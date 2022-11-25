Vídeo mostra atirador invadindo escola particular em ataque em Aracruz

Os ataques a tiros à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), por volta de 10h desta quinta-feira, mataram três pessoas – duas professoras e uma estudante – e deixaram outras 13 feridas.

As imagens de câmeras de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o momento em que o criminoso entra na escola usando uma roupa camuflada e máscara e com arma em punho. A ação dura cerca de um minuto. O indivíduo entra pelo portão da frente, que se encontrava aberto, e segue para dentro da escola, onde atira contra um aluno que estava dentro de uma sala. O vídeo mostra funcionários e estudantes fugindo do local após a invasão.

Atirador entra em escolas e atira contra alunos e professores Crédito: Reprodução

Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que foi ao município acompanhar o assunto, testemunhas infomaram que o criminoso estaria encapuzado, com um colete à prova de balas e munido de uma arma longa, tipo submetralhadora.

Enquanto os tiros aconteciam, houve grande correria na escola. Alunos até pularam o muro na tentativa de escapar dos disparos. Um deles chegou a quebrar a perna durante a fuga.

Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez as demais vítimas.

Inicialmente, o capitão Alexandre tinha informado que o atirador seria um aluno de um dos colégios, mas essa informação foi corrigida: trata-se de um ex-aluno da Escola Primo Bitti. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar, para encontrar o criminoso.