'Informação inicial é de que ele agiu sozinho', diz secretário sobre ataques em Aracruz

Marcio Celante, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, deu entrevista ao lado de Vitor Angelo, da Secretaria Estadual de Educação. Ambos estiveram na EEEFM Primo Bitti Crédito: Reprodução

"A informação preliminar, até pelo o que temos de imagens, é de que ele (o suspeito) estava sozinho e arrombou o cadeado para acessar a escola. Perto da entrada, fica a sala de professores, onde ele entrou no intervalo, e vitimou docentes", disse Marcio Celante, secretário de Segurança Pública do Estado.

Na entrevista concedida no início da tarde, ele também detalhou que o primeiro ataque aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, onde foram feitas 11 vítimas: duas morreram e nove foram socorridas. "Nossa prioridade era socorrer os vitimados", disse.

Em seguida, o criminoso se dirigiu até o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde teria feito as demais vítimas, das quais uma veio a óbito. "No entanto, ainda vamos fazer uma visita na outra escola para termos informações mais precisas e entender a dinâmica da ação criminosa", afirmou.

Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:

Apesar da informação inicial de que o suspeito seria estudante da Escola Primo Bitti, o governador Renato Casagrande (PSB) esclareceu, em coletiva concedida nesta tarde, que trata-se de um ex-aluno da unidade.