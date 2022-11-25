Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • 'Informação inicial é de que ele agiu sozinho', diz secretário sobre ataques em Aracruz
Entrevista

'Informação inicial é de que ele agiu sozinho', diz secretário sobre ataques em Aracruz

Marcio Celante falou sobre o caso na tarde desta sexta-feira (25) e afirmou que foram, ao menos, três mortos e 13 feridos em duas escolas em Coqueiral
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 nov 2022 às 13:24

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 13:24

Marcio Celante, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, deu entrevista ao lado de Vitor Angelo, da Secretaria Estadual de Educação. Ambos estiveram na EEEFM Primo Bitti
Marcio Celante, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, deu entrevista ao lado de Vitor Angelo, da Secretaria Estadual de Educação. Ambos estiveram na EEEFM Primo Bitti Crédito: Reprodução
Informações iniciais obtidas pelas autoridades de segurança do Espírito Santo apontam que o suspeito de ter cometido os ataques a duas escolas em Aracruz teria agido sozinho nesta sexta-feira (25). As invasões desta manhã deixaram, pelo menos, três mortos e 13 feridos, entre alunos e professores.
"A informação preliminar, até pelo o que temos de imagens, é de que ele (o suspeito) estava sozinho e arrombou o cadeado para acessar a escola. Perto da entrada, fica a sala de professores, onde ele entrou no intervalo, e vitimou docentes", disse Marcio Celante, secretário de Segurança Pública do Estado.
Na entrevista concedida no início da tarde, ele também detalhou que o primeiro ataque aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, onde foram feitas 11 vítimas: duas morreram e nove foram socorridas. "Nossa prioridade era socorrer os vitimados", disse.
Em seguida, o criminoso se dirigiu até o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde teria feito as demais vítimas, das quais uma veio a óbito. "No entanto, ainda vamos fazer uma visita na outra escola para termos informações mais precisas e entender a dinâmica da ação criminosa", afirmou.
Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
Apesar da informação inicial de que o suspeito seria estudante da Escola Primo Bitti, o governador Renato Casagrande (PSB) esclareceu, em coletiva concedida nesta tarde, que trata-se de um ex-aluno da unidade.
Na tarde desta sexta-feira (25), o atirador do ataque foi preso. Nas redes sociais, o governador também confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".

Veja Também

Prefeitura de Aracruz suspende aulas na rede municipal após ataques a escolas

Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

Duas escolas de Aracruz são alvo de ataques a tiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Sesp Ataques Ataque A Escola Ataque em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados