Suspeito de ataques a escolas com mortos e feridos é preso em Aracruz

Morreram nos ataques duas professoras da escola estadual e uma estudante do sexto ano da escola particular. Ainda não há informações se houve a participação de outros indivíduos nas ações.

O responsável pelo núcleo de comunicação da PRF, Izaque Rohr, informou ao g1ES que os números das placas do veículo usado foram fundamentais para a localização do suspeito.

Momento da prisão do suspeito em Aracruz Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"A partir das placas, o nosso setor de inteligência identificou o proprietário e monitorou o veículo. A casa onde o suspeito estava foi cercada por policiais militares, civil e pela PRF. O suspeito, a princípio, não resistiu a prisão devido à quantidade de policiais que o cercavam", afirmou Rhor.

A PRF disse que o suspeito já foi retirado do local e levado para a sede do Delegacia Regional de Aracruz.

O governador Renato Casagrande se manifestou sobre a prisão nas redes sociais e ainda anunciou um luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis" (veja abaixo):

Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022

Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local.

Conforme apuração da repórter da TV Gazeta Daniela Carla, que está no município acompanhando tudo de perto, testemunhas revelaram que o criminoso estaria encapuzado, com um colete à prova de balas e munido de uma arma longa, tipo submetralhadora.

Enquanto os tiros aconteciam, houve grande correria na escola. Alunos até pularam o muro na tentativa de escapar dos disparos. Um deles chegou a quebrar a perna durante a fuga.

Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez as demais vítimas.

13 feridos

Durante a tarde, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou o número de feridos e o estado de saúde das vítimas. Segundo a pasta, o Samu atendeu, ao todo, 16 vítimas, sendo constatados três óbitos no local.