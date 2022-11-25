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Acidente mata ciclista e fere motociclista na BR 101 em Linhares

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a “colisão transversal” entre a moto e a bicicleta ocorreu às 6h50 desta sexta-feira (25); motociclista foi socorrido pelo Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2022 às 14:21

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 14:21

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou um morto e um ferido na BR 101, em Linhares, na manhã desta sexta-feira (25). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a “colisão transversal” ocorreu às 6h50, no km 143.
Segundo a PRF, o condutor da Honda CB300 foi socorrido em estado grave e o ciclista morreu no local.
Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que encaminhou uma equipe ao local do acidente, mas o motociclista já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o ciclista já estava sem vida.
A reportagem também procurou a Eco101 para ter mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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