Acidente mata ciclista e fere motociclista na BR 101 em Linhares

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou um morto e um ferido na BR 101, em Linhares, na manhã desta sexta-feira (25). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a “colisão transversal” ocorreu às 6h50, no km 143.

Segundo a PRF, o condutor da Honda CB300 foi socorrido em estado grave e o ciclista morreu no local.

Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que encaminhou uma equipe ao local do acidente, mas o motociclista já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o ciclista já estava sem vida.