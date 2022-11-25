Adolescente esfaqueia alunos em escola de Colatina e aulas são suspensas

Confusão em escola de Colatina termina com três esfaqueados e aulas são suspensas Crédito: Reprodução

Um adolescente de 15 anos efetuou golpes de estilete em quatro estudantes em uma escola municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o caso não tem relação com os ataques a tiros de Aracruz, no Norte do Estado . A diretora da unidade e a mãe do menino informaram à Polícia Militar que o adolescente tem problemas de saúde mental e faz o uso de remédio controlado.

Consta no boletim de ocorrência que o adolescente começou a se deslocar pelos corredores da escola com um estilete artesanal, agredindo outros estudantes, logo após o período de recreio. Ao ver a situação, um dos professores e um estagiário da unidade tentaram controlar o menino.

A mãe do estudante foi chamada à escola e informou à Polícia Militar que o filho usa medicação controlada e tem alguns transtornos mentais. Ela não soube informar o nome dos medicamentos, mas disse aos militares que teria todos os laudos médicos do filho em casa.

Ao todo, quatro estudantes ficaram feridos, todos com ferimentos no rosto, sendo socorridos para o Hospital São José, em Colatina. O professor e um estagiário chegaram a ser agredidos pelo adolescente, mas não tiveram ferimentos graves e não necessitaram de atendimento médico.

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De acordo com o hospital, as crianças agredidas foram prontamente atendidas pela equipe médica e já estão liberadas, após o tratamento de lesões brandas.

Polícia Civil informou, por nota, que o adolescente, de 15 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina e vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, cinco vezes. O adolescente segue na delegacia, aguardando a decisão judicial sobre o caso.

Aulas suspensas

Em nota, a Prefeitura de Colatina confirmou o fato e informou que a situação já foi contornada, com os feridos já medicados. "Todos passam bem, com ferimentos leves e, em breve, terão alta", afirma o texto.

"As equipes das Secretarias de Educação e Saúde estão acompanhando o caso, já estiveram com as famílias das pessoas feridas, prestando apoio. Estamos colaborando com a Polícia Militar na investigação e esclarecimento do ocorrido. O incidente registrado em Colatina não tem nenhuma relação com o atentado que aconteceu em Aracruz, também nesta sexta-feira. São fatos isolados", destaca.