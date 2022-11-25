Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Ataque em Aracruz: duas professoras e estudante de 12 anos morreram nas escolas

Pelo menos outras cinco vítimas estão internadas em estado grave. Duas são mulheres adultas, além de dois adolescentes e uma criança
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

25 nov 2022 às 14:28

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 14:28

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador
Movimentação de policiais em escola alvo de ataques em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
ataque em duas escolas em Aracruz matou ao menos três pessoas nesta sexta-feira (25). Duas delas eram mulheres, professoras da Escola Estadual Primo Bitti. A outra vítima fatal é um estudante de 12 anos, do 6º ano do Centro Educacional Praia de Coqueiral, no mesmo bairro da escola estadual.
Outras cinco vítimas baleadas estão em estado gravíssimo. Três estão no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Duas delas são mulheres adultas, além de uma terceira vítima grave, adolescente. Outra criança foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, onde já passou por cirurgia.
Uma adolescente de 15 anos está entubada, a caminho do Hospital Infantil, em Vitória. Além dessas, outras sete vítimas ficaram feridas no ataque, mas não correm risco de vida.
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, o atirador entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, após arrebentar um cadeado. A unidade, no turno matutino, é frequentada por alunos do ensino médio e conta com cerca de 500 estudantes matriculados.
O atirador se direcionou para a sala de professores, onde teria baleado 11 pessoas, duas delas morreram no local do crime. Ele fugiu em um carro modelo Renault Duster dourado, com placas escondidas com fita adesiva.
Em seguida, às 9h49 segundo o horário das câmeras de vigilância, ele teria ido para uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde teria baleado as demais vítimas, das quais uma morreu.
O atirador estava vestido com um uniforme camuflado, usava máscara de caveira sobre o rosto, coturno e protetores nos membros superiores. De acordo com o secretário, a arma utilizada no crime, ao que tudo indica, era uma pistola semiautomática.
Na tarde desta sexta-feira (25), o atirador foi preso. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".

Veja Também

'Informação inicial é de que ele agiu sozinho', diz secretário sobre ataques em Aracruz

'Clima era de desespero', relata ex-diretora de escola atacada em Aracruz

Ataque a escolas deixou mortos e feridos em Aracruz, confirma Sesp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Violência Núcleo ag Ataque em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados