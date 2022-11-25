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Ataque em escola

“Espero que comecem a refletir sobre as armas”, diz ex-diretora de escola em Aracruz

Magda Barcelos foi diretora da escola estadual Primo Bitti por seis anos. Ela mora próximo da escola e soube do ataque por uma amiga
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 nov 2022 às 17:09

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 17:09

A educadora Magda Barcelos é moradora de Coqueiral de Aracruz desde 1990 e trabalhou na escola estadual Primo Bitti até 2005, chegando a ser diretora da unidade por seis anos. Ela mora próximo da escola e soube do ataque por uma amiga. 
Ao chegar na frente da escola, viu antigas colegas de trabalho e ex-alunos sendo socorridos. “Foi muito dolorido. Eu fui a primeira diretora daquele prédio e ver todo o seu empenho por uma causa ser destruído por um minuto é muito sofrimento”, diz.
Depois do ataque que deixou mortos em duas escolas, a ex-diretora fez uma reflexão sobre armas. “Espero que as pessoas comecem a refletir mais sobre as armas. Acho que a arma é para quem precisa ter. No nosso país, o incentivo à utilização de armas foi banalizado então acho que a gente precisa ter mais consciência e trabalhar mais os jovens para transformar que está aí”, afirma.

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