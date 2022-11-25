Professora de escola atacada pede acolhimento para comunidade de Aracruz

Muito emocionada após ver seu local de trabalho passar por uma tragédia, a professora de Língua Portuguesa Leilane Moreira da Escola Estadual Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, fala sobre a perda de colegas após ataque de atirador na unidade, na manhã desta sexta-feira (15), e os impactos para a comunidade escolar.
Ela diz que não estava na escola no momento do ataque pois trabalha em outro turno. “Para a gente, está sendo um cenário de muita tristeza. Saber o que está acontecendo no local que trabalho é desesperador”, conta.
Sobre como fica a comunidade escolar após o ataque, ela diz que espera que as autoridades tomem atitudes para acolher a comunidade e as famílias.