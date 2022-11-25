Ataque em Aracruz

Professora de escola atacada pede acolhimento para comunidade de Aracruz

Docente de Língua Portuguesa Leilane Moreira da Escola Estadual Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, fala sobre a perda de colegas após ataque de atirador nesta sexta-feira
Natalia Bourguignon

25 nov 2022 às 15:14

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:14

Muito emocionada após ver seu local de trabalho passar por uma tragédia, a professora de Língua Portuguesa Leilane Moreira da Escola Estadual Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, fala sobre a perda de colegas após ataque de atirador na unidade, na manhã desta sexta-feira (15), e os impactos para a comunidade escolar.
Ela diz que não estava na escola no momento do ataque pois trabalha em outro turno. “Para a gente, está sendo um cenário de muita tristeza. Saber o que está acontecendo no local que trabalho é desesperador”, conta.
Sobre como fica a comunidade escolar após o ataque, ela diz que espera que as autoridades tomem atitudes para acolher a comunidade e as famílias. Confira vídeo com o relato.

Veja Também

Lula presta apoio aos familiares após ataque em escolas de Aracruz

Vídeo mostra atirador invadindo escola particular em ataque em Aracruz

Prefeitura de Aracruz suspende aulas na rede municipal após ataques a escolas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Ataque em Aracruz Atirador de Escola em Aracruz
