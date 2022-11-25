Lula presta apoio aos familiares após ataque em escolas de Aracruz

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou em suas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (25) que recebeu com tristeza a notícia do ataque a duas escolas em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo.
"Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda", escreveu Lula em sua conta no Twitter. Três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas após o suspeito invadir um escola estadual e outra particular em Aracruz nesta sexta-feira (25), por volta das 10h.
Lula ainda manifestou apoio ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), "na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas."
Casagrande estava em São Paulo, onde participaria de um evento, quando recebeu a notícia do atentado. Ele primeiramente ordenou que os secretários de Segurança Pública e de Educação fosse para Aracruz. Depois, ele anunciou que deixaria o evento para retornar ao Estado e acompanhar de perto o caso.
Também pelo Twitter, Casagrande disse que "com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas".