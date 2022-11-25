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Solidariedade

Lula presta apoio aos familiares após ataque em escolas de Aracruz

Presidente eleito manifestou solidariedade aos familiares das vítimas da tragédia no ES, que ele classificou como "absurda"
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

25 nov 2022 às 13:38

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 13:38

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador
Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador Crédito: Fernando Madeira
O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou em suas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (25) que recebeu com tristeza a notícia do ataque a duas escolas em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo. 
"Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda", escreveu Lula em sua conta no Twitter. Três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas após o suspeito invadir um escola estadual e outra particular em Aracruz nesta sexta-feira (25), por volta das 10h.

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Lula ainda manifestou apoio ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), "na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas."
Casagrande estava em São Paulo, onde participaria de um evento, quando recebeu a notícia do atentado. Ele primeiramente ordenou que os secretários de Segurança Pública e de Educação fosse para Aracruz. Depois, ele anunciou que deixaria o evento para retornar ao Estado e acompanhar de perto o caso.
Também pelo Twitter, Casagrande disse que "com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas". 

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