Lula presta apoio aos familiares após ataque em escolas de Aracruz

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

Casagrande estava em São Paulo, onde participaria de um evento, quando recebeu a notícia do atentado. Ele primeiramente ordenou que os secretários de Segurança Pública e de Educação fosse para Aracruz. Depois, ele anunciou que deixaria o evento para retornar ao Estado e acompanhar de perto o caso.