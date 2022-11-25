Ataque em escolas de Aracruz: saiba o estado de saúde das vítimas

Em nota, a Sesa informou que o socorro foi feito após a instalação do Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas junto ao Núcleo Especial de Regulação da Urgência e Emergência (Nerue). A partir dele, "todas as portas de saúde para urgências e emergência de alta complexidade foram comunicadas e preparadas para atendimento às vítimas". destaca o texto.

Corpos de professoras mortas em ataque são levados para o DML Crédito: Fernando Madeira

Para onde foram levadas as vítimas

A secretaria ainda informa que foi constatado o óbito de três pessoas nos locais do crime — a Escola Estadual Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral — e outras 13 foram encaminhadas para hospitais estaduais da Grande Vitória.

As três mulheres, de 52, 45 e 38 anos, foram transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, por helicóptero e ambulância terrestre. Até a publicação desta matéria, todas estavam no centro cirúrgico e apresentavam quadro grave de saúde, devido a perfurações por tiros de arma de fogo no corpo.

Outras duas crianças em estado gravíssimo foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Uma, de 14 anos, está entubada, apresentando perfuração no crânio, foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e depois transferida à unidade estadual, enquanto a outra, de 11 anos, com perfurações no abdome, foi levada diretamente para o Infantil.

O Hospital São Lucas também recebeu uma vítima mulher, de 58 anos, com perfurações de bala na perna, que apresenta quadro estável. As demais vítimas atendidas já foram liberadas e não apresentaram gravidade em seus quadros.

Em caso de novas informações sobre o estado de saúde das vítimas, este texto será atualizado.

Como ocorreu o ataque

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, na manhã desta sexta-feira (25), o atirador entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, após arrebentar um cadeado.

O suspeito se direcionou para a sala de professores, onde teria baleado nove pessoas, duas delas morreram no local do crime. Ele fugiu em um carro modelo Renault Duster dourado, com placas escondidas com fita adesiva.