Ataque em escolas de Aracruz: saiba o estado de saúde das vítimas

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), ao todo, 16 vítimas foram atendidas após o ataque às duas escolas em Coqueiral de Aracruz, na manhã desta sexta-feira (25). Três delas foram mortas e outras trezes foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Entre os feridos, três mulheres estão em estado grave e dois menores de idade apresentam quadro gravíssimo. O suspeito de ser responsável pelos ataques, um adolescente de 16 anos, foi preso à tarde e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.
Em nota, a Sesa informou que o socorro foi feito após a instalação do Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas junto ao Núcleo Especial de Regulação da Urgência e Emergência (Nerue). A partir dele, "todas as portas de saúde para urgências e emergência de alta complexidade foram comunicadas e preparadas para atendimento às vítimas". destaca o texto.
Para onde foram levadas as vítimas
A secretaria ainda informa que foi constatado o óbito de três pessoas nos locais do crime — a Escola Estadual Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral — e outras 13 foram encaminhadas para hospitais estaduais da Grande Vitória.
As três mulheres, de 52, 45 e 38 anos, foram transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, por helicóptero e ambulância terrestre. Até a publicação desta matéria, todas estavam no centro cirúrgico e apresentavam quadro grave de saúde, devido a perfurações por tiros de arma de fogo no corpo.
Outras duas crianças em estado gravíssimo foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Uma, de 14 anos, está entubada, apresentando perfuração no crânio, foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e depois transferida à unidade estadual, enquanto a outra, de 11 anos, com perfurações no abdome, foi levada diretamente para o Infantil.
O Hospital São Lucas também recebeu uma vítima mulher, de 58 anos, com perfurações de bala na perna, que apresenta quadro estável. As demais vítimas atendidas já foram liberadas e não apresentaram gravidade em seus quadros.
Em caso de novas informações sobre o estado de saúde das vítimas, este texto será atualizado.
Como ocorreu o ataque
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, na manhã desta sexta-feira (25), o atirador entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, após arrebentar um cadeado.
O suspeito se direcionou para a sala de professores, onde teria baleado nove pessoas, duas delas morreram no local do crime. Ele fugiu em um carro modelo Renault Duster dourado, com placas escondidas com fita adesiva.
Em seguida, às 9h49 segundo o horário das câmeras de vigilância, ele teria ido para uma escola particular, o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde teria baleado uma criança do 6° ano.