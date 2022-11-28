Aluna baleada em escola em Aracruz tem piora e quadro é "muito grave"

Thais Pessotti da Silva, foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Almir Rogério da Silva/Arquivo

Thais Pessotti da Silva está internada na UTI do Hospital Infantil de Vitória e segue intubada. A aluna foi atingida no crânio e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela estava em situação grave no início da noite deste domingo (27), quando foi divulgado o boletim anterior.

As outras quatro vítimas hospitalizadas na rede estadual não tiveram alterações no quadro de saúde. No domingo, a Sesa já havia informado que um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, evoluiu para quadro estável e foi transferido da UTI para uma unidade semi-intensiva do Hospital Infantil de Vitória.

Segundo o boletim da Sesa, uma mulher de 58 anos, que sofreu perfurações nos membros inferiores, permanece estável e aguarda melhora das feridas para passar por uma nova cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Duas mulheres, de 52 e 45 anos, que passaram por cirurgia, continuam em estado grave, internadas na UTI do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

Internados na rede estadual:

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): 02 mulheres, idades 52 e 45 anos, seguem em UTI em grave estado geral.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”(HEUE): 01 mulher, 58 anos, estado de saúde estável. Aguarda melhora de feridas em membro inferior para ser submetida à nova cirurgia.



Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória” (HINSG): 01 criança sexo masculino, 11 anos, evoluiu para estável, estando agora em unidade semi-intensiva; 01 criança sexo feminino, 14 anos, segue em UTI entubada, evoluiu o estado geral para muito grave. Ambas estão no Pronto Socorro do HINSG ‘Dra. Milena Gotardi’.

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): duas mulheres, de 52 e 45 anos, seguem em UTI em grave estado geral;

duas mulheres, de 52 e 45 anos, seguem em UTI em grave estado geral; Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas: uma mulher de 58 anos está em estado de saúde estável e aguarda melhora de feridas em membro inferior para ser submetida à nova cirurgia;

uma mulher de 58 anos está em estado de saúde estável e aguarda melhora de feridas em membro inferior para ser submetida à nova cirurgia; Hospital Estadual Nossa Sra. da Glória (HINSG), o Infantil de Vitória: um menino de 11 anos evoluiu para quadro estável e passou da UTI para unidade semi-intensiva; uma adolescente de 14 anos (identificada como Thais Pessotti da Silva), segue em UTI intubada e seu quadro evoluiu para "muito grave".

Duas vítimas recebem alta

Duas mulheres que estavam internadas na enfermaria da Fundação Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, tiveram alta nesta segunda-feira (28). A informação foi divulgada nas redes sociais da unidade.

Devido à Lei Geral de Proteção de Dados, os nomes dos pacientes não foram divulgados pela Sesa e pelo Hospital São Camilo.