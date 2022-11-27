Polícia vai investigar se pai de autor de ataques em escolas o ensinou a usar arma

José Darcy Santos Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Civil vai investigar se o pai do adolescente que matou quatro pessoas e deixou outras 12 feridas ao invadir duas escolas em Aracruz, Norte do Estado, foi quem deu instruções a ele de como usar arma de fogo. A polícia também quer saber se foi o pai que o ensinou a dirigir. O adolescente tem 16 anos e usou um carro da família para se deslocar entre uma escola e outra durante os ataques da última sexta-feira (25).

"Vamos investigar não só se o pai o ensinou a dirigir, como se foi o pai que o instruiu a utilizar arma. Se for comprovado que o pai, de certa forma, teve um concurso para esse tipo de comportamento, certamente responderá também", disse o delegado-geral da Polícia Civil no ES, José Arruda, em entrevista ao Jornal Nacional.

O adolescente disse em depoimento à polícia que planejou os atentados por dois anos e que manuseava as armas do pai sem que ele soubesse.

A Gazeta tenta falar com o pai do adolescente, um tenente da Polícia Militar, desde a última sexta-feira (25).

Entre os mortos na tragédia, três eram professoras de uma escola e uma era aluna da segunda instituição de ensino invadida.

Atirador tinha suástica nazista e usou arma do pai policial militar em ataques em Aracruz Crédito: Reprodução

ENTENDA OS ATAQUES

As investigações identificaram que o atirador é um adolescente de 16 anos que estudou, até junho deste ano, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, a primeira unidade alvo de ataque. A família o transferiu para outra escola, mas não foi confirmada para qual unidade.

O atentado foi planejado há, pelo menos, dois anos, segundo o superintendente da Polícia Norte, João Francisco Filho. “Ele planejava isso há dois anos e no dia de hoje (25) colocou em prática. Pegou o carro do pai, tampou a placa, praticou o ato na escola, retornou para casa e depois saiu. A família tinha uma segunda casa no município (onde o adolescente foi encontrado)”, explicou em coletiva de imprensa na última sexta-feira (25).

O superintendente detalhou ainda que o adolescente tinha uma pistola .40, que pertence ao pai policial militar e um revólver calibre 38, além de três carregadores.

Your browser does not support the audio element. Ex-aluno tinha suástica na roupa e usou arma do pai PM em ataques em Aracruz

Suástica nazista

Nas roupas utilizadas pelo adolescente, havia uma espécie de braçadeira vermelha. O especialista em tecnologia Gilberto Sudré, vice-presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense (Apecof), aproximou as imagens e constatou a semelhança com o símbolo nazista. É possível ver o fundo vermelho e um círculo branco.

Durante a coletiva de imprensa, Casagrande confirmou haver o símbolo nazista acoplado à roupa do jovem.

Localização do atirador

João Francisco Filho explicou que a ação que resultou na localização do adolescente se deu a partir do Cerco Eletrônico e foi realizada pelas policias Civil e Rodoviária Federal.

“Identificamos o veículo, a partir daí, o proprietário. Fomos até o local e cercamos a casa, o judiciário permitiu”, detalhou. “Os pais dele colaboraram, estavam destruídos. Uma das armas era do pai, da Polícia Militar. E uma outra pistola era particular. O adolescente confessou à Polícia Civil, mostrou a roupa, as armas e como fez. Estava bem calmo. Até então, não tem motivo, ele planejou durante dois anos”, completou.

O governador Renato Casagrande (PSB), por sua vez, frisou que um cerco foi montada nesse segundo imóvel: "A ação foi muito colaborativa, tanto por parte dele, quanto dos pais. Com informações obtidas pelo Cerco Inteligente, a casa foi identificada e cercada".

Fazia tratamento psiquiátrico

Ficou constatado ainda que o adolescente fazia um tratamento psiquiátrico. No entanto, não foi informado se ele tomava medicamentos ou se tinha registros de aluno especial.

"É fundamental, em uma sociedade tão complexa como a nossa, com tantos fatores externos que influenciam a nossa personalidade, que todos nós fiquemos atentos ao comportamento das pessoas. Os pais, os avós, irmãos, devem ficar atentos ao comportamento do seu filho, da sua filha, da sua neta, porque é preciso que haja um tratamento da saúde mental", manifestou Casagrande.

Já o superintendente João Francisco Filho ressaltou que, ao ser interrogado, o adolescente não manifestou arrependimento. "Parecia que ele estava em estado de choque, mas estava tranquilo. Não conseguimos ver esse arrependimento, não", disse.

APREENDIDO

O adolescente suspeito de matar quatro pessoas e deixar 12 feridos em ataques a tiros a duas escolas em Aracruz, na região Norte do Estado, foi apreendido no início da tarde desta sexta-feira (25). Morreram nos ataques três professoras da escola estadual e uma estudante do sexto ano da escola particular.

Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), onde fez as demais vítimas.