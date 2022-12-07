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Estado estável

Aluna de 14 anos baleada em ataque a escolas em Aracruz sai da UTI

Estudante Thais Pessotti está agora internada no setor semi-intensivo do Hospital Infantil de Vitória; outras duas vítimas estão em hospital na Serra, e duas já tiveram alta

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 12:20

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 dez 2022 às 12:20
Vítima estava em estado muito grave
Thais Pessotti da Silva, foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Almir Rogério da Silva/Arquivo
Baleada na cabeça durante os ataques a duas escolas em Aracruz há 12 dias, a estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, deixou a UTI nesta quarta-feira (7) e agora está internada no setor semi-intensivo do Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde dela continua estável, segundo atualização divulgada durante a manhã em um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No dia dos ataques, no dia 25 de novembro, a estudante foi socorrida por uma ambulância em estado grave e levada para a Capital capixaba. No dia 28, ela apresentou uma piora e chegou a ficar com o quadro “muito grave”. Depois, no dia 1º, Thais apresentou melhora e saiu da intubação.
Além da adolescente, outras duas vítimas que ficaram feridas permanecem internadas em hospitais da rede estadual de saúde. A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, apresentou melhoras e foi extubada, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Outra professora baleada, uma mulher de 51 anos, está na enfermaria do mesmo hospital. 

Aluno e professora de português já tiveram alta 

Outras vítimas se recuperaram e receberam alta médica nos últimos dias. Um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, saiu do Hospital Infantil de Vitória no último sábado (3).
A professora de português Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, que havia sido atingida nos membros inferiores do corpo, teve alta na sexta (2).

Ataque deixou quatro mortos

Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
  • Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos 
  • Maria da Penha Banhos, de 48 anos 
  • Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos 
  • Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução

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