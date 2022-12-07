Aluna de 14 anos baleada em ataque a escolas em Aracruz sai da UTI

Thais Pessotti da Silva, foi baleada na cabeça em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Almir Rogério da Silva/Arquivo

Baleada na cabeça durante os ataques a duas escolas em Aracruz há 12 dias, a estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, deixou a UTI nesta quarta-feira (7) e agora está internada no setor semi-intensivo do Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde dela continua estável, segundo atualização divulgada durante a manhã em um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Além da adolescente, outras duas vítimas que ficaram feridas permanecem internadas em hospitais da rede estadual de saúde. A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, apresentou melhoras e foi extubada, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Outra professora baleada, uma mulher de 51 anos, está na enfermaria do mesmo hospital.

Aluno e professora de português já tiveram alta

Outras vítimas se recuperaram e receberam alta médica nos últimos dias. Um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, saiu do Hospital Infantil de Vitória no último sábado (3).

A professora de português Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, que havia sido atingida nos membros inferiores do corpo, teve alta na sexta (2).

Ataque deixou quatro mortos

Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.

Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos

Maria da Penha Banhos, de 48 anos

Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos

Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos