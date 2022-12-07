Aluna de 14 anos baleada em ataque a escolas em Aracruz sai da UTI

Baleada na cabeça durante os ataques a duas escolas em Aracruz há 12 dias, a estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, deixou a UTI nesta quarta-feira (7) e agora está internada no setor semi-intensivo do Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde dela continua estável, segundo atualização divulgada durante a manhã em um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No dia dos ataques, no dia 25 de novembro, a estudante foi socorrida por uma ambulância em estado grave e levada para a Capital capixaba. No dia 28, ela apresentou uma piora e chegou a ficar com o quadro “muito grave”. Depois, no dia 1º, Thais apresentou melhora e saiu da intubação.
Além da adolescente, outras duas vítimas que ficaram feridas permanecem internadas em hospitais da rede estadual de saúde. A professora de inglês Degina Fernandes, de 37 anos, apresentou melhoras e foi extubada, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Outra professora baleada, uma mulher de 51 anos, está na enfermaria do mesmo hospital.
Aluno e professora de português já tiveram alta
Outras vítimas se recuperaram e receberam alta médica nos últimos dias. Um estudante de 11 anos, baleado no abdômen, saiu do Hospital Infantil de Vitória no último sábado (3).
A professora de português Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, que havia sido atingida nos membros inferiores do corpo, teve alta na sexta (2).
Ataque deixou quatro mortos
Na sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde de sábado (26), a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
- Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
- Maria da Penha Banhos, de 48 anos
- Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos
- Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos