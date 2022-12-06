Chuva deixa 288 famílias ilhadas em aldeia indígena de Aracruz

Segundo o cacique Antônio Carlos, 288 famílias, todas da etnia Tupiniquim, que vivem na aldeia agora precisam usar barcos para percorrer o trajeto que antes poderia ser feito de carro. A comunidade conta com três barcos para fazer o transporte e com o apoio de voluntários para trazer alimentos e água para as famílias.
“É uma situação muito complicada. A gente já sofreu com o rompimento da barragem de Fundão que atingiu a comunidade, e agora com a chuva também”, afirma o cacique.
A Prefeitura de Aracruz confirmou que a comunidade está ilhada e disse que não há famílias desabrigadas na aldeia. A reportagem questionou se o município está dando assistência aos indígenas, assim que houver retorno o texto será atualizado
A Prefeitura chegou a declarar situação de emergência devido às fortes chuvas. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social de Aracruz (Semds) em atualização nesta terça-feira (6), 21 famílias estão desabrigadas em Vila do Riacho, e estão acolhidas no Centro Municipal de Educação Básica (Cmeb) Álvaro Souza.
Em Barra do Riacho, as 39 família que estavam desalojadas já retornaram para casa. Três famílias continuam desalojadas: uma do bairro Santa Luzia e três em Jacupemba.