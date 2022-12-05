Erosão na BR 101 em Aracruz: desvio será liberado até quinta (8), diz Eco101

Ainda na BR 101, no km 163, em Linhares, há alagamento de toda a via. Por conta da chuva excessiva, o solo do entorno está encharcado, dificultando o escoamento da água neste ponto. Máquinas estão abrindo valetas para agilizar esse processo. A água está diminuindo também por conta das condições do tempo. O sol voltou a aparecer.