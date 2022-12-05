Erosão na BR 101 em Aracruz: desvio será liberado até quinta (8), diz Eco101

Após o asfalto ceder devido a uma erosão no km 171 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado, devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a Eco101 – que administra a via – afirmou que um desvio para a passagem de veículos pelo trecho será finalizado e liberado até quinta-feira (8) desta semana. O ponto da rodovia está totalmente interditado no momento e a alternativa está sendo providenciada para garantir mobilidade no local, já que a previsão da concessionária é que as obras do trajeto original sejam concluídas em até 30 dias.
O km 171 é um dos trechos da BR 101 que estão interditados, como transtorno causado pelas fortes chuvas no Norte do Espírito Santo. Ele fica a cerca de 1 km de onde se abriu uma cratera, em Linhares, próximo do limite com Aracruz. A empresa realizou intervenções e liberou o local no último sábado (3).
Ainda na BR 101, no km 163, em Linhares, há alagamento de toda a via. Por conta da chuva excessiva, o solo do entorno está encharcado, dificultando o escoamento da água neste ponto. Máquinas estão abrindo valetas para agilizar esse processo. A água está diminuindo também por conta das condições do tempo. O sol voltou a aparecer.
A empresa orienta os motoristas a não se arriscarem a passar pelo trecho, por questão de segurança. No entanto, veículos de porte maior já conseguem atravessar pela água.