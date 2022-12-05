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Km 171

Erosão na BR 101 em Aracruz: desvio será liberado até quinta (8), diz Eco101

Obra de recuperação do local está prevista para ser concluída em até 30 dias, mas desvio provisório que será utilizado até lá tem previsão de ser finalizado ainda nesta semana

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 12:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 dez 2022 às 12:44
BR 101 interditada no km 171
BR 101 interditada no km 171 em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF
Após o asfalto ceder devido a uma erosão no km 171 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado, devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, a Eco101 – que administra a via – afirmou que um desvio para a passagem de veículos pelo trecho será finalizado e liberado até quinta-feira (8) desta semana. O ponto da rodovia está totalmente interditado no momento e a alternativa está sendo providenciada para garantir mobilidade  no local, já que a previsão da concessionária é que as obras do trajeto original sejam concluídas em até 30 dias.
O km 171 é um dos trechos da BR 101 que estão interditados, como transtorno causado pelas fortes chuvas no Norte do Espírito Santo. Ele fica a cerca de 1 km de onde se abriu uma cratera, em Linhares, próximo do limite com Aracruz. A empresa realizou intervenções e liberou o local no último sábado (3)
Ainda na BR 101, no km 163, em Linhares, há alagamento de toda a via. Por conta da chuva excessiva, o solo do entorno está encharcado, dificultando o escoamento da água neste ponto. Máquinas estão abrindo valetas para agilizar esse processo. A água está diminuindo também por conta das condições do tempo. O sol voltou a aparecer.
A empresa orienta os motoristas a não se arriscarem a passar pelo trecho, por questão de segurança. No entanto, veículos de porte maior já conseguem atravessar pela água.

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