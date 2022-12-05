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Km 36

Rompimento de barragem atrapalha obra e BR 259 segue fechada em Colatina

Interdição ocorre no distrito de Baunilha. Previsão era que obra começasse nesta quinta (5); equipes do Dnit monitoram a área, sinalizaram a via e indicaram rota alternativa

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 11:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 dez 2022 às 11:33
Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas
Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Colatina
Ainda não há previsão de liberação da BR 259 no km 36, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O trecho está totalmente interditado por conta de uma erosão que causou o desmoronamento de parte do acostamento dos dois lados da via. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as condições climáticas são desfavoráveis e a água de uma barragem que rompeu na região dificultam o início das obras no local, previstas inicialmente para começarem nesta segunda-feira (25).
A situação da rodovia é um dos reflexos das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a barragem citada pelo Dnit fica em uma propriedade rural de Baunilha e rompeu no fim de semana, causando transtornos na região. 
O vazamento da água da barragem fez o nível do Rio Baunilha subir mais de dois metros e 25 pessoas que moram na parte mais baixa da localidade tiveram que deixar suas casas. Na manhã desta segunda-feira, o nível de água da barragem já havia diminuído e os moradores puderam voltar para as residências.
O Dnit informou que os trabalhos na BR 259 foram afetados por conta do rompimento da barragem. Por isso, até o momento, as equipes da autarquia fizeram somente a sinalização do local e avaliaram as condições da rodovia.
Para os motoristas que precisam viajar para Colatina ou outra cidade do Noroeste e Norte do Estado utilizando a via, existe uma rota alternativa. A orientação do Dnit é entrar na ES 357, no trevo de Boapaba no km 31 da BR 259, e seguir até a ES 080, onde há o acesso para a região central de Colatina. No sentido contrário, saindo de Colatina para João Neiva, fazer o caminho inverso.
Procurada por A Gazeta, a Agência Estadual de Recursos Hídricos informou que a barragem em questão não tem outorga registrada na Agerh, nem está registrada no Cadastro de Segurança de Barragens da Agência.
Equipes da Agerh, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vão sobrevoar a área na tarde desta segunda-feira (5) para avaliar a situação do local, já há outras barragens acima desta que precisam ser monitoradas.

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