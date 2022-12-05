Rompimento de barragem atrapalha obra e BR 259 segue fechada em Colatina

Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Colatina

Ainda não há previsão de liberação da BR 259 no km 36, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O trecho está totalmente interditado por conta de uma erosão que causou o desmoronamento de parte do acostamento dos dois lados da via . Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as condições climáticas são desfavoráveis e a água de uma barragem que rompeu na região dificultam o início das obras no local, previstas inicialmente para começarem nesta segunda-feira (25).

TV Gazeta Noroeste, A situação da rodovia é um dos reflexos das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da a barragem citada pelo Dnit fica em uma propriedade rural de Baunilha e rompeu no fim de semana, causando transtornos na região.

O vazamento da água da barragem fez o nível do Rio Baunilha subir mais de dois metros e 25 pessoas que moram na parte mais baixa da localidade tiveram que deixar suas casas. Na manhã desta segunda-feira, o nível de água da barragem já havia diminuído e os moradores puderam voltar para as residências.

O Dnit informou que os trabalhos na BR 259 foram afetados por conta do rompimento da barragem. Por isso, até o momento, as equipes da autarquia fizeram somente a sinalização do local e avaliaram as condições da rodovia.

Para os motoristas que precisam viajar para Colatina ou outra cidade do Noroeste e Norte do Estado utilizando a via, existe uma rota alternativa. A orientação do Dnit é entrar na ES 357, no trevo de Boapaba no km 31 da BR 259, e seguir até a ES 080, onde há o acesso para a região central de Colatina. No sentido contrário, saindo de Colatina para João Neiva, fazer o caminho inverso.

Procurada por A Gazeta, a Agência Estadual de Recursos Hídricos informou que a barragem em questão não tem outorga registrada na Agerh, nem está registrada no Cadastro de Segurança de Barragens da Agência.