Trecho da ES 261 entre Fundão e Santa Teresa é parcialmente interditado por conta das chuvas

Com as fortes chuvas que continuam a atingir o Espírito Santo, um trecho da rodovia ES 261, no Km 113,3, entre Fundão, na Região Metropolitana, e Santa Teresa, na Região Serrana, foi totalmente interditado devido a deslizamentos às margens da pista.
A interdição fica na altura do Laticínio Lorena. As informações foram passadas pelo DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), que atualiza as interdições nas rodovias estaduais.
De acordo com o DER-ES, a rodovia está em alerta total, principalmente no Km 97, em função da crescente erosão ocorrida proveniente das fortes chuvas. A equipe está acionada em toda extensão da rodovia e orienta os motoristas a não trafegar pelo trecho até a conclusão das avaliações.
Mais cedo, a Prefeitura de Santa Teresa publicou, nas redes sociais, imagens do local. A pista está parcialmente interditada devido aos riscos para os motoristas.
Rodovias federais
Na manhã deste domingo (4), um trecho da BR 259, no Km 36, entre Baunilha e o trevo de Maria Ortiz, no município de Colatina, no Noroeste do Estado, foi totalmente interditado por causa da erosão causada pelas fortes chuvas.
Já a BR 101 está com interdição no Km 171 também por erosão, e a previsão é de liberação de desvio somente no próximo dia 8, quinta-feira.
Atualização
04/12/2022 - 7:50
Na última atualização do DER-ES sobre a situação das rodovias estaduais capixabas, o trecho da ES 261 consta como parcialmente interditado. A reportagem foi atualizada.