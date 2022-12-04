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Pistas fechadas

Trecho da ES 261 entre Fundão e Santa Teresa é parcialmente interditado por conta das chuvas

Chuva que atinge todo o Espírito Santo tem provocado interdições também em rodovias federais

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 17:28

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 dez 2022 às 17:28
Interdições nas rodovias estaduais
Interdições nas rodovias estaduais Crédito: DER - ES
Com as fortes chuvas que continuam a atingir o Espírito Santo, um trecho da rodovia ES 261, no Km 113,3, entre Fundão, na Região Metropolitana, e Santa Teresa, na Região Serrana, foi totalmente interditado devido a deslizamentos às margens da pista.
A interdição fica na altura do Laticínio Lorena. As informações foram passadas pelo DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), que atualiza as interdições nas rodovias estaduais.
De acordo com o DER-ES, a rodovia está em alerta total, principalmente no Km 97, em função da crescente erosão ocorrida proveniente das fortes chuvas. A equipe está acionada em toda extensão da rodovia e orienta os motoristas a não trafegar pelo trecho até a conclusão das avaliações.
Interdições nas rodovias estaduais
Interdições nas rodovias estaduais Crédito: DER - ES
Mais cedo, a Prefeitura de Santa Teresa publicou, nas redes sociais, imagens do local. A pista está parcialmente interditada devido aos riscos para os motoristas.

Rodovias federais

Na manhã deste domingo (4), um trecho da BR 259, no Km 36, entre Baunilha e o trevo de Maria Ortiz, no município de Colatina, no Noroeste do Estado, foi totalmente interditado por causa da erosão causada pelas fortes chuvas.
Já a BR 101 está com interdição no Km 171 também por erosão, e a previsão é de liberação de desvio somente no próximo dia 8, quinta-feira.

Atualização

04/12/2022 - 7:50
Na última atualização do DER-ES sobre a situação das rodovias estaduais capixabas, o trecho da ES 261 consta como parcialmente interditado. A reportagem foi atualizada.

Veja Também

Chuva no ES: trecho da BR 259 em Colatina é totalmente interditado

Veja as rodovias com interdições após forte chuva no Espírito Santo

Chuva não dá trégua e alerta de perigo continua para quase todo o ES, diz Inmet

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