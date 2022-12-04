Trecho da ES 261 entre Fundão e Santa Teresa é parcialmente interditado por conta das chuvas

Interdições nas rodovias estaduais Crédito: DER - ES

Com as fortes chuvas que continuam a atingir o Espírito Santo, um trecho da rodovia ES 261, no Km 113,3, entre Fundão, na Região Metropolitana, e Santa Teresa, na Região Serrana, foi totalmente interditado devido a deslizamentos às margens da pista.

A interdição fica na altura do Laticínio Lorena. As informações foram passadas pelo DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), que atualiza as interdições nas rodovias estaduais.

De acordo com o DER-ES, a rodovia está em alerta total, principalmente no Km 97, em função da crescente erosão ocorrida proveniente das fortes chuvas. A equipe está acionada em toda extensão da rodovia e orienta os motoristas a não trafegar pelo trecho até a conclusão das avaliações.

Interdições nas rodovias estaduais Crédito: DER - ES

devido aos riscos para os motoristas. Mais cedo, a Prefeitura de Santa Teresa publicou, nas redes sociais, imagens do local. A pista está parcialmente interditadadevido aos riscos para os motoristas.

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