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Impactos das chuvas

Com rodovias federais interditadas, confira como chegar ao norte do ES

Motoristas que precisam se deslocar da Grande Vitória para a Região Norte ou Noroeste estão sem ligação pelas BRs 101 e 259

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 17:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 dez 2022 às 17:00
Trecho da BR 259 em Colatina é totalmente interditado por conta das chuvas
Trecho da BR 259 em Colatina é totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Defesa Civil de Colatina
Com a interdição neste domingo (4) do Km 36 da BR 259, rodovia que liga a BR 101 na altura de João Neiva até Colatina, os motoristas que precisam se deslocar da Grande Vitória para a Região Norte ou Noroeste estão sem ligação pelas rodovias federais naquela área.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com as erosões ocorridas na BR 259, no trecho que fica antes de chegar em Colatina, ainda não há previsão de liberação da pista. Já a BR 101 está com interdição no Km 171 também por erosão, e a previsão é de liberação de desvio somente no próximo dia 8, quinta-feira. As obras de recuperação da via devem durar 30 dias, segundo informou neste sábado a Eco101, que administra a BR 101.
A passagem por Colatina para chegar ao Norte e Noroeste já tinha sido uma indicação das autoridades diante da interdição na BR 101, mas a situação acabou se complicando com a interdição total também pela estrada que chega na cidade.

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Dessa forma, uma alternativa indicada pelo Dnit para chegar a Colatina é acessar a ES 357 no Km 31 da BR 259, no trevo de Boapaba. Depois, pela ES 080, é possível chegar ao centro de Colatina no Km 56 da BR 259.
E, de Colatina, são duas opções de desvio para quem deseja ir para Linhares ou para São Mateus ou Sul da Bahia. Para Linhares, a indicação é usar a ES 248, que fica às margens do Rio Doce. Já os motoristas que desejam ir para São Mateus ou para o sul da Bahia devem usar o contorno de Colatina, pegando a ES 080, depois de sair da BR 259 em direção a Nova Venécia. De Nova Venécia, a opção é usar a ES 137 em direção a São Mateus.
Outro trecho que seria opção para seguir para Colatina seria passar pela ES 261, que liga Fundão a Santa Teresa, mas, com várias quedas de barreiras ao longo da estrada, a velocidade máxima recomendada é de 40km/h e a orientação é evitar o trecho.  

Alternativas indicadas pelo DER

PARA LINHARES
Alternativa para Linhares
Alternativa para Linhares Crédito: Reprodução
PARA SÃO MATEUS
Alternativa para São Mateus
Alternativa para São Mateus Crédito: Reprodução

Situação das rodovias do ES

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