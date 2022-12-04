Com rodovias federais interditadas, confira como chegar ao norte do ES

Trecho da BR 259 em Colatina é totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Defesa Civil de Colatina

A passagem por Colatina para chegar ao Norte e Noroeste já tinha sido uma indicação das autoridades diante da interdição na BR 101, mas a situação acabou se complicando com a interdição total também pela estrada que chega na cidade.

Dessa forma, uma alternativa indicada pelo Dnit para chegar a Colatina é acessar a ES 357 no Km 31 da BR 259, no trevo de Boapaba. Depois, pela ES 080, é possível chegar ao centro de Colatina no Km 56 da BR 259.

E, de Colatina, são duas opções de desvio para quem deseja ir para Linhares ou para São Mateus ou Sul da Bahia. Para Linhares, a indicação é usar a ES 248, que fica às margens do Rio Doce. Já os motoristas que desejam ir para São Mateus ou para o sul da Bahia devem usar o contorno de Colatina, pegando a ES 080, depois de sair da BR 259 em direção a Nova Venécia. De Nova Venécia, a opção é usar a ES 137 em direção a São Mateus.

Outro trecho que seria opção para seguir para Colatina seria passar pela ES 261, que liga Fundão a Santa Teresa, mas, com várias quedas de barreiras ao longo da estrada, a velocidade máxima recomendada é de 40km/h e a orientação é evitar o trecho.

Rota alternativa para a BR259 em Colatina.



?⚠️ Lembrando que a Defesa Civil do Espírito Santo informa que permanece o plano de emprego de ALERTA MÁXIMO para este domingo (04/12/2022).



Reflita muito bem sobre os riscos antes de iniciar uma viagem sob as condições atuais. pic.twitter.com/FNpsgMhBJA — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 4, 2022

Alternativas indicadas pelo DER

PARA LINHARES

Alternativa para Linhares Crédito: Reprodução

PARA SÃO MATEUS

Alternativa para São Mateus Crédito: Reprodução

Situação das rodovias do ES