Dono de oficina tem prejuízo de cerca de R$ 200 mil após chuva em Viana

Morador do bairro Ipanema, em Viana, um dos mais atingidos pela chuva deste final de semana, o empresário Robério Ferrarini, de 38 anos, teve um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. Ao repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, ele contou que perdeu não apenas móveis da própria casa, como também peças e automóveis da oficina mecânica da qual é dono.
"Eu perdi tudo. Carro, duas motos, todos os meus móveis, eletrodomésticos, peças da oficina que eu compro para revender, tudo. O que eu consegui em 38 anos, eu perdi em uma noite. Recuperar isso novamente vai ser muito difícil."
Ele contou com a ajuda de colegas para contabilizar os diferentes estragos na manhã deste domingo (4).
Nas imagens registradas por Carlos Alberto Silva, é possível ver alguns móveis do empresário atingidos pela água no meio da rua, misturados ao lixo. Apesar do sentimento de tristeza, Robério garantiu à reportagem que vai voltar a trabalhar para recuperar o que foi perdido.
Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado na manhã deste domingo (4), mais de quatro mil pessoas estão fora de casa no Espírito Santo devido ao mau tempo. A maior parte dessas famílias está em Viana: são 1420 desalojados e 256 desabrigados, totalizando 1.676 pessoas.
O município decretou estado de calamidade no dia 1º de dezembro. Com a alta do nível do rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. A cidade fica entre dois rios que escoam a água da região das montanhas, o Formate e o Jucu. Uma pessoa morreu no desabamento de uma casa.