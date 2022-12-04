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Dono de oficina tem prejuízo de cerca de R$ 200 mil após chuva em Viana

Além dos estragos no local do qual é dono, empresário Robério Ferrarini, de 38 anos, também perdeu móveis e eletrodomésticos da própria casa, ambos no bairro Ipanema

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 14:01

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 dez 2022 às 14:01
Morador do bairro Ipanema, em Viana, um dos mais atingidos pela chuva deste final de semana, o empresário Robério Ferrarini, de 38 anos, teve um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil. Ao repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, ele contou que perdeu não apenas móveis da própria casa, como também peças e automóveis da oficina mecânica da qual é dono. 
"Eu perdi tudo. Carro, duas motos, todos os meus móveis, eletrodomésticos, peças da oficina que eu compro para revender, tudo. O que eu consegui em 38 anos, eu perdi em uma noite. Recuperar isso novamente vai ser muito difícil."
Robério Ferrarini - Empresário
Chuva causa prejuízos em oficina no bairro Ipanema, Viana
Chuva causa prejuízos em oficina no bairro Ipanema, Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
Ele contou com a ajuda de colegas para contabilizar os diferentes estragos na manhã deste domingo (4). 
Nas imagens registradas por Carlos Alberto Silva, é possível ver alguns móveis do empresário atingidos pela água no meio da rua, misturados ao lixo. Apesar do sentimento de tristeza, Robério garantiu à reportagem que vai voltar a trabalhar para recuperar o que foi perdido.
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva

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O município decretou estado de calamidade no dia 1º de dezembro. Com a alta do nível do rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. A cidade fica entre dois rios que escoam a água da região das montanhas, o Formate e o Jucu. Uma pessoa morreu no desabamento de uma casa.

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