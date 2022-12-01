Viana deve chegar a 2 mil desabrigados e desalojados, dizem Bombeiros

A Prefeitura de Viana já decretou estado de calamidade no início da tarde. Com a alta do nível do rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. O município fica entre dois rios que escoam a água da região das montanhas, o rio Formate e o Jucu. Além disso, em 24 horas, o município foi onde mais choveu no Espírito Santo, com 146,8 mm. Nos 78 municípios, o número oficial de desalojados até às 11h era de 735 pessoas.