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Chuva no ES

Viana deve chegar a 2 mil desabrigados e desalojados, dizem Bombeiros

Cidade recebeu o maior volume de chuva do Estado nesta quinta-feira (1). Prefeitura decretou estado de calamidade

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:16

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

01 dez 2022 às 12:16
Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, no centro da imagem
Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Cerqueira, no centro da imagem Crédito: Rafael Silva
A cidade de Viana já conta, segundo números oficiais da Defesa Civil, com 46 desalojados e desabrigados por conta da chuva, até às 11h desta quinta-feira (1º). No entanto, como há ainda muitas equipes em campo, ajudando a transportar os atingidos para locais seguros, a estimativa só para o município, segundo o Corpo de Bombeiros, pode chegar a 2 mil até o fim do dia.
A Prefeitura de Viana já decretou estado de calamidade no início da tarde. Com a alta do nível do rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. O município fica entre dois rios que escoam a água da região das montanhas, o rio Formate e o Jucu. Além disso, em 24 horas, o município foi onde mais choveu no Espírito Santo, com 146,8 mm. Nos 78 municípios, o número oficial de desalojados até às 11h era de 735 pessoas. 
Dezessete abrigos, adaptados em escolas na cidade, já estão em funcionamento para receber os que tiveram que deixar suas casas. A lista dos endereços dos abrigos estão disponíveis neste link. Um idoso morreu nesta sexta-feira após um deslizamento de terra destruir sua casa. A companheira do homem, também idosa, conseguiu escapar.
"O que pedimos é que a população capixaba mude a chave e fique em alerta. Se puder, evite viajar, fique em casa e esteja atento a qualquer sinal de inundação ou deslizamento de terra. Fique de olho nos alertas da Defesa Civil do seu município. Temos vários relatos pelo Brasil a fora de pessoas que insistiram em ficar em uma zona de risco em suas casas e que, infelizmente, tiveram um final triste"
Coronel Alexandre Cerqueira - Comandante-geral do Corpo de Bombeiros
A lista dos telefones de emergência das Defesas Civil de cada município pode ser acessada neste link. Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.

Correção

01/12/2022 - 1:07
Diferente do que foi publicado inicialmente, o número de desalojados e desabrigados soma 46, e não 44. O texto foi corrigido.

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