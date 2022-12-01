Homem quase é atingido por raio enquanto filmava deslizamento em Viana

Um vendedor de 41 anos quase foi atingido por um raio enquanto filmava um deslizamento de terra na rua em que mora, no bairro Canaã, em Viana. Depois do susto, Jucinei Máximo de Souza conversou com a reportagem de A Gazeta e disse que não se feriu e está bem.
"Foi um susto, mas está tudo bem, graças a Deus"
O vendedor contou que filmava o deslizamento de terra ocorrido na Rua Boa Vista, onde ele mora. "Desceu inteiro, incrível, foi descendo com tudo. Está no meio da rua o pé de coco", fala na gravação.
Viana foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas, sendo a cidade capixaba onde mais choveu nesse período, conforme boletim da Defesa Civil Estadual.
Na cidade, além de outros movimentos de massa e ruas alagadas, houve o desabamento de uma casa que matou um idoso durante a madrugada.