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Homem quase é atingido por raio enquanto filmava deslizamento em Viana

Viana foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas em 24 horas, sendo a cidade capixaba onde mais choveu nesse período, conforme boletim da Defesa Civil

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2022 às 11:35
Um vendedor de 41 anos quase foi atingido por um raio enquanto filmava um deslizamento de terra na rua em que mora, no bairro Canaã, em Viana. Depois do susto, Jucinei Máximo de Souza conversou com a reportagem de A Gazeta e disse que não se feriu e está bem.
"Foi um susto, mas está tudo bem, graças a Deus"
Jucinei Máximo de Souza - Vendedor
O vendedor contou que filmava o deslizamento de terra ocorrido na Rua Boa Vista, onde ele mora. "Desceu inteiro, incrível, foi descendo com tudo. Está no meio da rua o pé de coco", fala na gravação.
Viana foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas, sendo a cidade capixaba onde mais choveu nesse período, conforme boletim da Defesa Civil Estadual. 
Na cidade, além de outros movimentos de massa e ruas alagadas, houve o desabamento de uma casa que matou um idoso durante a madrugada. 

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