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Chuva no ES

"Perdi tudo", diz moradora de Cariacica que teve casa invadida pela água

Camila Carla Ferreira tem um filho de cinco meses e teve casa inundada na manhã desta quinta (1); água chegou na altura dos joelhos da mulher

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:22

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

01 dez 2022 às 11:22
Muitas pessoas têm sido afetadas pelas fortes chuvas que atingem todo o Espírito Santo desde o dia 24 de novembro. Em todo o Estado, até o momento, mais de 700 cidadãos estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados.
Cariacica, na Grande Vitória, está entre os municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, com 73 milímetros nesta quinta (1). Um dos bairros mais afetados no município foi Campo Verde, que sofre com alagamentos. Moradora do bairro, Camila Ferreira, que mãe de um bebê de cinco meses, teve sua casa inundada.
Chorando, Camila contou ao repórter fotográfico de A Gazeta, Ricardo Medeiros, que água começou a invadir sua residência por volta das 5h da manhã. "Perdi tudo", lamentou.
Camila e seu filho de cinco meses
Camila teve a casa invadida pela água da chuva Crédito: Ricardo Medeiros

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