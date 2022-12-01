"Perdi tudo", diz moradora de Cariacica que teve casa invadida pela água

Muitas pessoas têm sido afetadas pelas fortes chuvas que atingem todo o Espírito Santo desde o dia 24 de novembro. Em todo o Estado, até o momento, mais de 700 cidadãos estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados.

Cariacica, na Grande Vitória, está entre os municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, com 73 milímetros nesta quinta (1). Um dos bairros mais afetados no município foi Campo Verde, que sofre com alagamentos. Moradora do bairro, Camila Ferreira, que mãe de um bebê de cinco meses, teve sua casa inundada.

Chorando, Camila contou ao repórter fotográfico de A Gazeta, Ricardo Medeiros, que água começou a invadir sua residência por volta das 5h da manhã. "Perdi tudo", lamentou.