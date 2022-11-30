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Após chuva, córrego transborda e alaga ruas e imóveis em Marechal Floriano

Água invadiu residências e comércios na sede do município. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 35 mm de chuva em um período de 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:59

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:59

Ruas, casas e comércios de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, amanheceram tomados por água nesta quarta-feira (30). Por conta das fortes chuvas que atingem o Estado, o córrego Batatal, que deságua no Braço Sul do Rio Jucu, transbordou, causando os alagamentos. 
A Defesa Civil Municipal informou que, apesar dos transtornos, não há registro de desalojados ou desabrigados. Nas redes sociais, o coordenador do órgão, Fábio Stein, alertou a população para situações de risco.
"São chuvas bastante concentradas e, segundo nosso monitoramento, ela deve permanecer até a próxima sexta-feira (2). A Zona de Convergência atua e traz chuva para a região. O importante é que tenham percepção de risco. Em caso de inundação ou problema com encosta, acione a Defesa Civil", afirmou o coordenador.

Chuva atinge e alaga Marechal Floriano

Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, em boletim divulgado às 6h desta quarta (30), foram 36.4 mm de chuva nas últimas 24 horas na cidade.

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