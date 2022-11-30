Após chuva, córrego transborda e alaga ruas e imóveis em Marechal Floriano

A Defesa Civil Municipal informou que, apesar dos transtornos, não há registro de desalojados ou desabrigados. Nas redes sociais, o coordenador do órgão, Fábio Stein, alertou a população para situações de risco.

"São chuvas bastante concentradas e, segundo nosso monitoramento, ela deve permanecer até a próxima sexta-feira (2). A Zona de Convergência atua e traz chuva para a região. O importante é que tenham percepção de risco. Em caso de inundação ou problema com encosta, acione a Defesa Civil", afirmou o coordenador.