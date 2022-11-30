Linhares é onde mais chove e ES tem mais de 600 pessoas fora de casa

A chuva que atinge o Espírito Santo afetou de forma mais severa o município de Linhares, na Região Norte, onde foi registrado o acumulado de 112 mm em 24 horas. O boletim da Defesa Civil Estadual, emitido às 6h desta quarta-feira (30), mostra que o Estado tem 368 pessoas desalojadas e 247 desabrigadas – 615 ao todo.
Apesar da chuva incessante, o nível do Rio Doce, tanto em Linhares quanto em Colatina, segue abaixo da cota de atenção. Esse é o menor grau de risco no monitoramento de rios, atrás da cota de alerta e da cota de inundação.
As cidades de Fundão, Serra e Ibiraçu estão com o risco alto para deslizamentos. Serra e Fundão também aparecem com risco alto para alagamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
O Estado tem, até o momento, 368 pessoas desalojadas: Afonso Cláudio (3), Aracruz (150), Cariacica (3), Fundão (4), João Neiva (108), Pedro Canário (2), Santa Leopoldina (25), São Mateus (4), Sooretama (28), Vargem Alta (14) e Viana (27). Outras 247 pessoas estão desabrigadas: Aracruz (84), Cariacica (1), João Neiva (5), Linhares (86), São Mateus (42), Viana (19) e Vitória (10).
O boletim da Defesa Civil mostra que a chuva deve continuar a atingir o Estado de forma forte. Até quinta-feira (1º), a Grande Vitória, microrregião de Aracruz e o Litoral Norte estão no alerta vermelho, de impacto excepcional. Parte do Noroeste está em laranja, com risco alto, e uma outra porção do Estado está em amarelo, com risco moderado, como pode ser visto no mapa abaixo.
Nesta quarta-feira (30), ainda chove na maioria das regiões, com probabilidade maior na Grande Vitória e Aracruz.
Na quinta-feira (1º), o tempo segue instável e a Grande Vitória, Aracruz e Litoral Norte podem ser novamente impactados.