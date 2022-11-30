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Balanço de 24h

Linhares é onde mais chove e ES tem mais de 600 pessoas fora de casa

Município teve acumulado de 112 mm de chuva em 24h, conforme boletim da Defesa Civil Estadual na manhã desta quarta-feira (30); previsão é que chuva forte continue no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 nov 2022 às 07:35

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 07:35

BR 101 é totalmente interditada em Linhares após água abrir cratera na pista
BR 101 é totalmente interditada em Linhares após água abrir cratera na pista Crédito: Reprodução
A chuva que atinge o Espírito Santo afetou de forma mais severa o município de Linhares, na Região Norte, onde foi registrado o acumulado de 112 mm em 24 horas. O boletim da Defesa Civil Estadual, emitido às 6h desta quarta-feira (30), mostra que o Estado tem 368 pessoas desalojadas e 247 desabrigadas – 615 ao todo.
Linhares e Aracruz aparecem no topo da lista das cidades onde mais choveu. Os dois municípios já vinham apresentando problemas devido às chuvas. Nesta terça-feira (29), por exemplo, um trecho da BR 101 cedeu e uma cratera se abriu no asfalto no limite entre as duas localidades.
Linhares é onde mais chove em 24h e ES tem 615 pessoas fora de casa
Linhares é onde mais chove em 24h e ES tem 615 pessoas fora de casa Crédito: Defesa Civil
Apesar da chuva incessante, o nível do Rio Doce, tanto em Linhares quanto em Colatina, segue abaixo da cota de atenção. Esse é o menor grau de risco no monitoramento de rios, atrás da cota de alerta e da cota de inundação. 
As cidades de Fundão, Serra e Ibiraçu estão com o risco alto para deslizamentos. Serra e Fundão também aparecem com risco alto para alagamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Chuva no ES: mau tempo continua até o fim de semana

Desalojados e desabrigados

O Estado tem, até o momento, 368 pessoas desalojadas: Afonso Cláudio (3), Aracruz (150), Cariacica (3), Fundão (4), João Neiva (108), Pedro Canário (2), Santa Leopoldina (25), São Mateus (4), Sooretama (28), Vargem Alta (14) e Viana (27). Outras 247 pessoas estão desabrigadas: Aracruz (84), Cariacica (1), João Neiva (5), Linhares (86), São Mateus (42), Viana (19) e Vitória (10).

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Chuva forte vai continuar

O boletim da Defesa Civil mostra que a chuva deve continuar a atingir o Estado de forma forte. Até quinta-feira (1º), a Grande Vitória, microrregião de Aracruz e o Litoral Norte estão no alerta vermelho, de impacto excepcional. Parte do Noroeste está em laranja, com risco alto, e uma outra porção do Estado está em amarelo, com risco moderado, como pode ser visto no mapa abaixo.
Linhares é onde mais chove em 24h e ES tem 615 pessoas fora de casa
Linhares é onde mais chove em 24h e ES tem 615 pessoas fora de casa Crédito: Defesa Civil
Nesta quarta-feira (30), ainda chove na maioria das regiões, com probabilidade maior na Grande Vitória e Aracruz.
Na quinta-feira (1º), o tempo segue instável e a Grande Vitória, Aracruz e Litoral Norte podem ser novamente impactados.

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