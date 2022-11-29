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Norte do ES

Chuva no ES: São Mateus tem quase 100 pessoas fora de casa

Segundo a prefeitura do município, o saldo nesta terça-feira (29) é de 79 pessoas desabrigadas e 11 desalojados. No balneário de Guriri, ruas estão alagadas há dias
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 17:19

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 17:19

Por conta das chuvas registradas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nos últimos dias, 90 pessoas no município estão fora de casa. Segundo a prefeitura, 48 residências foram interditadas por conta de alagamentos ou estão em áreas de risco. Há famílias, segundo a prefeitura, que perderam tudo.
Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento 75 famílias foram atendidas, destas 23 estão desabrigadas – um total de 79 estão nesta situação. Entre os desalojados, o município contabiliza 11 pessoas. 24 famílias foram encaminhadas para o aluguel social.

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Alagamentos

Em bairros mais carentes, várias casas ficaram alagadas, situação semelhante ao que foi visto na na zona rural, onde a pastagem foi encoberta, o gado ilhado e estradas estão intransitáveis.
Em Guriri, ruas inteiras foram tomadas pelas águas. No Centro, buracos se formaram devido à força da chuva. Um motorista de um ônibus escolar passou por um dos pontos alagados em Guriri e um passageiro flagrou a água quase na altura dos degraus mais altos. 
Na Avenida Cricaré e bairro Porto, foram interditadas 48 residências. O município disponibilizou abrigo e apoio social, mas a maioria das famílias se recusa a sair.
O município, que havia decretado situação de emergência, desde a semana passada, montou uma força-tarefa para amenizar os estragos causados pelas chuvas. A principal preocupação, segundo a prefeitura, é quanto à população nas áreas de risco. A Secretaria de Assistência Social faz o levantamento e cadastrando nos programas sociais do município.
Em caso de deslizamentos, alagamentos e rachaduras, os moradores devem acionar a Defesa Civil Municipal, atendimento 24h via Whatsapp: (27) 99918-1122 ou 3763-1122.

Estrada interditada

Por conta dos alagamentos, pontos foram interditados na ES-010. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) a rodovia foi interditada entre os quilômetros 186 a 188.
A interdição afeta o entroncamento com ES-429 (sentido Palmital) e o entroncamento com ES-315. A rota alternativa sugerida pelo órgão é acessar a ES-429 em Fazenda Palmital, com entrada para a ES 010, no trevo do Fal e seguir para a BR 101.

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