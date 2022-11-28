Em área de risco de desabamento, 11 famílias saem de casa em São Mateus

A área considerada de risco na Avenida Cricaré, em São Mateus foi isolada e os moradores orientados a deixarem as casas Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

Devido ao risco de desabamento em uma área de morro na Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, 11 famílias desocuparam as casas onde moram nesta segunda-feira (28). Os moradores do local foram orientados pela Prefeitura, no último sábado (26), a deixarem os imóveis por conta da situação crítica

O alerta é válido para um trecho do Porto de São Mateus, Maruim e a Ladeira do Besouro. De acordo com a secretária de Assistência Social, Marinalva Broedel, a fissura está aumentando. Ela conta que ainda existem pessoas que resistem a sair da área.

“Estamos fazendo chamados de evacuação constantes, nossas equipes estão mobilizadas. A maioria das famílias está resistindo, mas a situação é séria. A fissura do morro aumentou. Interditamos boa parte da Avenida Cricaré, do pé da Ladeira do Besouro até o Sítio Histórico. Precisamos contar com a compreensão da população”, disse a secretária municipal.

De acordo com a prefeitura, há vários pontos de desmoronamento na avenida. A Praça do Mirante, o prédio comercial no local e a escadaria que dá acesso também estão interditados. O caso é acompanhado por uma força-tarefa montada pelo município e pela Defesa Civil Estadual.