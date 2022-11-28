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Avenida Cricaré

Em área de risco de desabamento, 11 famílias saem de casa em São Mateus

Segundo secretária de Assistência Social do município, fissura de morro aumentou. Ela conta, no entanto, que moradores ainda resistem e não querem sair
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 nov 2022 às 18:46

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 18:46

Local considerado em risco, na Avenida Cricaré, em São Mateus
A área considerada de risco na Avenida Cricaré, em São Mateus foi isolada e os moradores orientados a deixarem as casas Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus
Devido ao risco de desabamento em uma área de morro na Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, 11 famílias desocuparam as casas onde moram nesta segunda-feira (28). Os moradores do local foram orientados pela Prefeitura, no último sábado (26), a deixarem os imóveis por conta da situação crítica.
O alerta é válido para um trecho do Porto de São Mateus, Maruim e a Ladeira do Besouro. De acordo com a secretária de Assistência Social, Marinalva Broedel, a fissura está aumentando. Ela conta que ainda existem pessoas que resistem a sair da área.
“Estamos fazendo chamados de evacuação constantes, nossas equipes estão mobilizadas. A maioria das famílias está resistindo, mas a situação é séria. A fissura do morro aumentou. Interditamos boa parte da Avenida Cricaré, do pé da Ladeira do Besouro até o Sítio Histórico. Precisamos contar com a compreensão da população”, disse a secretária municipal.
De acordo com a prefeitura, há vários pontos de desmoronamento na avenida. A Praça do Mirante, o prédio comercial no local e a escadaria que dá acesso também estão interditados. O caso é acompanhado por uma força-tarefa montada pelo município e pela Defesa Civil Estadual.
As famílias que precisam sair de casa têm a Escola Municipal Carmelina Rios, no bairro Sernamby, como um ponto de abrigo. A orientação dada é para ficar longe de locais de riscos. Em caso de deslizamentos, alagamentos e rachaduras acione a Defesa Civil Municipal, atendimento 24h via Whatsapp: (27) 99918-1122, ou 3763-1122.

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