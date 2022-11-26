Homem é morto em estrada da zona rural de São Mateus

Corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML), em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Um homem foi assassinado às margens de uma rodovia localizada na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (26). A vítima não foi identificada pela polícia e nenhum suspeito do crime foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, um solicitante informou ter avistado ao longe o momento em que um indivíduo agredia o outro com golpes de algo semelhante a uma barra de ferro ou pedaço de madeira.

Os militares foram ao local e constataram o óbito da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.