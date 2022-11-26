Homem é morto em estrada da zona rural de São Mateus

Um homem foi assassinado às margens de uma rodovia localizada na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (26). A vítima não foi identificada pela polícia e nenhum suspeito do crime foi preso.
De acordo com informações da Polícia Militar, um solicitante informou ter avistado ao longe o momento em que um indivíduo agredia o outro com golpes de algo semelhante a uma barra de ferro ou pedaço de madeira.
Os militares foram ao local e constataram o óbito da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Quem tiver informações sobre o crime pode denunciar através do Disque-denúncia (181).