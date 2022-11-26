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Ninguém foi preso

Homem é morto em estrada da zona rural de São Mateus

O crime aconteceu na tarde deste sábado (26) em uma estarda da zona rural que liga São Mateus a Nova Venécia. Nenhum suspeito do crime foi preso
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 nov 2022 às 18:21

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 18:21

Corpo de criança foi levado ao SML de Linhares
Corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML), em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Um homem foi assassinado às margens de uma rodovia localizada na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (26). A vítima não foi identificada pela polícia e nenhum suspeito do crime foi preso.
De acordo com informações da Polícia Militar, um solicitante informou ter avistado ao longe o momento em que um indivíduo agredia o outro com golpes de algo semelhante a uma barra de ferro ou pedaço de madeira.
Os militares foram ao local e constataram o óbito da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Quem tiver informações sobre o crime pode denunciar através do Disque-denúncia (181).

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