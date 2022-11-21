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Chuva causa alagamentos em Guriri, São Mateus; veja vídeo

Apesar de a água ter invadido residências no balneário na manhã desta segunda-feira (21), a prefeitura informou não haver registro de desabrigados ou desalojados na cidade
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 nov 2022 às 14:12

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 14:12

chuva que atinge o Espírito Santo, com previsão de continuar conforme alerta meteorológico, causou alagamentos em ruas e casas de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (21). A situação foi registrada por diversos leitores de A Gazeta (veja vídeo acima).
O aposentado Maurílio Rodrigues mora com a família na Rua Linhares, que faz esquina com a Avenida Elvira Vieira de Rezende, uma das principais vias da região central do balneário mateense. A casa dele foi tomada pela água da chuva.
"Isso acontece quase sempre que chove um pouco mais. Moramos em Guriri há 20 anos, mas nem sempre isso acontece. Piorou à medida que novas casas foram construídas e ruas foram pavimentadas. A região foi perdendo a drenagem natural", explica.
A dona de casa Adriana Rozário mora na Rua Beatriz Barbosa de Aguiar há cerca de nove anos. Segundo ela, a chuva começou por volta das 7h desta segunda-feira. Por causa disso, muitas ruas e avenidas ficaram cheias. Na casa dela, a água entrou na varanda.
"Está tenso aqui. A água parou na porta da minha sala. Minha rua não é asfaltada. Talvez, se colocar asfalto talvez melhore, não sei. O mínimo de chuva a água já entra nos quintais das pessoas. Precisam drenar mais para que a água não invada todas as casas", disse.
Por nota, a Prefeitura de São Mateus informou não haver registro de desabrigados ou desalojados na cidade. Sobre os alagamentos, o Executivo municipal respondeu que "por meio de parceria com o governo do Estado, está sendo feita a licitação para a obra de macrodrenagem, que deverá resolver o problema de alagamentos do Centro de Guriri e ruas adjacentes", finaliza.

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