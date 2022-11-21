Chuva causa alagamentos em Guriri, São Mateus; veja vídeo

O aposentado Maurílio Rodrigues mora com a família na Rua Linhares, que faz esquina com a Avenida Elvira Vieira de Rezende, uma das principais vias da região central do balneário mateense. A casa dele foi tomada pela água da chuva.

"Isso acontece quase sempre que chove um pouco mais. Moramos em Guriri há 20 anos, mas nem sempre isso acontece. Piorou à medida que novas casas foram construídas e ruas foram pavimentadas. A região foi perdendo a drenagem natural", explica.

A dona de casa Adriana Rozário mora na Rua Beatriz Barbosa de Aguiar há cerca de nove anos. Segundo ela, a chuva começou por volta das 7h desta segunda-feira. Por causa disso, muitas ruas e avenidas ficaram cheias. Na casa dela, a água entrou na varanda.

"Está tenso aqui. A água parou na porta da minha sala. Minha rua não é asfaltada. Talvez, se colocar asfalto talvez melhore, não sei. O mínimo de chuva a água já entra nos quintais das pessoas. Precisam drenar mais para que a água não invada todas as casas", disse.