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Meteorologia

Espírito Santo recebe novos alertas de chuvas e ventos intensos

De acordo com o Inmet, ainda existe o risco de alagamentos e deslizamentos de encostas em pelo menos 12 cidades. Avisos são válidos até às 10h desta sexta (18)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 nov 2022 às 16:42

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 16:42

O tempo instável deve permanecer no Espírito Santo e, nesta quinta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos avisos, válidos até às 10h desta sexta-feira (18). O primeiro diz respeito ao grande acumulado de chuvas, compreendendo 12 cidades. Já o segundo alerta para o risco de chuvas intensas em 19 municípios capixabas. 
De acordo com o Inmet, o aviso laranja, de perigo para acumulado de chuvas, prevê de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia. Há ainda riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas de risco.

Cidades em alerta laranja

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Jaguaré
  5. Montanha
  6. Mucurici
  7. Nova Venécia
  8. Pedro Canário
  9. Pinheiros
  10. Ponto Belo
  11. São Mateus
  12. Vila Pavão
Já o alerta de chuvas intensas, classificado como "perigo potencial", traz a possibilidade de ventos de até 60 km/h. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Espírito Santo recebe novos alertas de chuvas e ventos intensos

Cidades em alerta amarelo

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Colatina
  6. Ecoporanga
  7. Governador Lindenberg
  8. Jaguaré
  9. Linhares
  10. Mantenópolis
  11. Nova Venécia
  12. Pancas
  13. Rio Bananal
  14. São Domingos do Norte
  15. São Gabriel da Palha
  16. São Mateus
  17. Sooretama
  18. Vila Pavão
  19. Vila Valério

Orientações

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
-  Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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