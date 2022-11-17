Espírito Santo recebe novos alertas de chuvas e ventos intensos

Cidades em alerta laranja
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
Cidades em alerta amarelo
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Colatina
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Orientações
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).