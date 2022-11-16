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Instabilidade

Zona de Convergência causa chuva forte no ES até o fim de semana

Tempo fechado deve continuar nos próximos dias devido ao sistema meteorológico, característico durante os meses da primavera e do verão
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 nov 2022 às 07:37

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 07:37

Frente fria traz muita chuva e deixa acumulado perto de 200 mm no ES
Frente fria traz muita chuva e deixa acumulado perto de 200 mm no ES Crédito: Climatempo
chuva forte que atinge o Espírito Santo e causa transtornos na Grande Vitória é resultado de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), junção de uma frente fria com áreas de instabilidade. O Climatempo alerta que o Estado deve continuar a ter muita chuva nos próximos dias devido ao sistema meteorológico, característico durante os meses da primavera e do verão no Brasil.
Esta é a primeira ZCAS da primavera deste ano e vai fazer com que as áreas de instabilidade persistam, com nuvens carregadas e chuva recorrente sobre áreas do Espírito Santo, Sul e Oeste da Bahia, Sul do Maranhão e do Piauí e no Norte do Tocantins até o próximo domingo (20).
De acordo com o Climatempo, o Espírito Santo deve ter grande parte do acumulado para o mês apenas entre os dias 15 e 20.
As áreas em tom de vinho e rosa no mapa abaixo indicam áreas com estimativa de chuva acima de 160 mm para o período – volume que, se confirmado, representa pelo menos 70% da média climatológica de chuva para o mês de novembro nas áreas entre o Espírito Santo, Nordeste de Minas e o Sul da Bahia.
Frente fria traz muita chuva e deixa acumulado perto de 200 mm no ES
Frente fria traz muita chuva e deixa acumulado perto de 200 mm no ES Crédito: Climatempo

Chuva alaga ruas e causa transtornos no ES

Os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se cumpriram e esta quarta-feira (16) começou com chuva forte no Espírito Santo, deixando diversas ruas alagadas na Grande Vitória. Na Região Metropolitana, bairros de Vila Velha e Vitória estão com trânsito intenso por conta dos alagamentos. 
Em Vila Velha, bairros como Praia da Costa e Ilha dos Ayres já estão com ruas tomadas pela água. A Avenida São Paulo está debaixo d'água e a Rua Ceará, um dos acessos usados para seguir para a Terceira Ponte, está completamente alagada. Veja vídeo:
Nos demais municípios da Grande Vitória a chuva forte também já causa transtornos. O mau tempo também atinge as regiões Norte e Sul do Espírito Santo. 

Chuva atinge a Grande Vitória e deixa ruas alagadas

AlertaS de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (15), dois alertas de chuva forte e ventos intensos para todos os municípios. Os avisos são amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo).
O alerta laranja prevê que pode chover de 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 mm/h a 100 mm/dia, com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em todas as cidades.
Já o aviso de cor amarela, divulgado um pouco antes do laranja, previa volume menor de chuva, mas ventos intensos que podem atingir de 40 km/h a 60 km/h, também em todo o Estado.

Instruções do Inmet

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Zona de Convergência causa chuva forte no ES até o fim de semana

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