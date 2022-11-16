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Chuva derruba muro e barreiras e causa alagamentos no Sul do ES

Em Mimoso do Sul, três casas foram atingidas por um muro de contenção que desabou na madrugada desta quarta (16); Em Guaçuí houve queda de barreira e, em Marataízes, alagamentos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2022 às 11:35

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 11:35

A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde a noite desta terça-feira (15) já causa estragos em cidades do Sul do Estado. Em Mimoso do Sul, um muro de contenção desabou e atingiu três residências. Já em Marataízes, ruas e casas amanheceram alagadas. Em Guaçuí, houve o rompimento de uma adutora de água e queda de barreiras no interior. 
Morador da Rua Crispim Braga, no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, Neucemar Martins de Oliveira contou que o muro de contenção caiu por volta de 1h30 e três casas foram atingidas, mas felizmente ninguém se feriu.
Os moradores acionaram a Defesa Civil Municipal. “O muro foi construído pela prefeitura há poucos meses. Danificou a casa das pessoas, moro próximo, mas a minha não foi atingida. Antes da queda, ouvimos um estalo e depois um grande barulho. Pensei até que era até um tiro, um acidente”, disse outro morador, Janderson Campos de Souza.
Chuva provoca queda de muro e alagamentos no Sul
Chuva provoca queda de muro e alagamentos no Sul Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
A Prefeitura de Mimoso do Sul informou, por nota, que equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras, além do empreiteiro que realizou a obra, estão no local averiguando a situação. "A equipe da Assistência Social também segue dando apoio às famílias" explicou.

Casas e ruas alagadas em Marataízes

No Litoral Sul, foram registrados alagamentos em casas e ruas. No bairro Candinha, em Marataízes, os cômodos de uma casa foram tomados pela água na rua Salvina Barbosa. Moradores relataram que todo ano eles sofrem durante esse período por conta da drenagem, que não consegue escoar a água da chuva.
Em Marataízes, ruas e casas amanheceram alagadas Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Procurada, a Prefeitura de Marataízes disse que o bairro sofre com alagamentos devido à topografia, por ficar em baixada e bacia. Segundo a administração, os bairros Candinha e Filemón Tenório, onde alagamentos também ocorrera, contam com obras de drenagem e macrodrenagem em andamento para solucionar o problema.
A prefeitura destacou ainda que, no bairro Esplanada, está em fase final da elaboração do projeto para licitação de um pacote de intervenções na infraestrutura, com pavimentação, drenagem e elevatórias.

Queda de barreiras em Guaçuí

A chuva também derrubou três barreiras em São Romão, no interior de Guaçuí, na estrada que liga a comunidade ao centro. Segundo a prefeitura, a Secretaria de Agricultura foi ao local para desobstruir as vias.

Na região de São Romão, no interior de Guaçuí, houve queda de barreira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guaçuí informou que, por conta da chuva, a rede mestra da adutora da localidade de São Felipe se rompeu nesta quarta-feira (16). A equipe está trabalhando para solucionar o problema.

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