Chuva no ES alaga ruas, complica trânsito e tem até capivara em valão

Um vídeo registrado pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostra ruas tomadas pela água no bairro Cobilândia, em Vila Velha. O cruzamento da Avenida João Francisco Gonçalves com a Rua Ana Meroto Stefanon ficou completamente alagado, provocando lentidão no fluxo dos carros.

Chuva complica trânsito em Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Procurada pela reportagem, por volta de 9h, a Defesa Civil Estadual informou que ainda não havia boletim extraordinário com detalhes da chuva. De acordo com apuração de A Gazeta, já há pontos de congestionamento no trânsito em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foi registrado um volume de chuva de 58,62 mm na cidade em 24h e a Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco geológico e de alagamento da cidade. Ainda conforme a administração municipal, há pequenos acúmulos de água, mas sem limitação do tráfego.

Nas últimas horas, duas árvores caíram, no bairro Gaivotas e na região de Chácara Litorânea. A Avenida coronel Pedro Maia de Carvalho, em Gaivotas, e a Rua I, 184, em Ulisses Guimarães, foram interditadas por conta da queda das árvores.

Pontos de congestionamento na Grande Vitória na manhã desta quarta (16):

BR 101, entre Colina de Laranjeiras, na Serra, até Goiabeiras, em Vitória



Rodovia Serafim Derenzi, nas proximidades do Quartel da Polícia Militar



Rua Antônio Ataíde, em Vila Velha, no sentido Terceira Ponte



Segunda Ponte, no sentido Vitória



BR 262, na altura de Alto Lage, em Cariacica



Capivara foi parar no valão durante a chuva em Vila Velha

Durante a manhã de transtornos na Grande Vitória nesta quarta-feira (16), os capixabas enfrentaram lentidão no trânsito. Mas um deles, o médico Fernando Do Val Júnior, morador da Praia da Costa, em Vila Velha, encontrou uma surpresa no meio do caminho: uma capivara nadando no valão localizado no início da Terceira Ponte.

O médico contou que gravou o vídeo por volta das 8h, quando enviou à reportagem de A Gazeta. "Para mim, foi uma surpresa, nunca tinha visto uma capivara nadando no valão", comentou.

Terminal lotado em dia de chuva no ES

Imagens enviadas por leitor de A Gazeta mostra o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que recebe e serve de passagem para ônibus do Transcol, lotado de passageiros. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno.

Chuva chegou um dia após alertas do Inmet