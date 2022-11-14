Capivara aparece em valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Uma capivara foi flagrada nadando em um valão a céu aberto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, próximo à Terceira Ponte, por volta das 19 horas de sexta-feira (11). O registro foi feito pela estudante de Biologia Mariana Souza de Jesus, de 19 anos.
"Eu estava voltando da faculdade e desci no ponto de ônibus do Shopping Praia da Costa. Para cruzar as duas vias, precisa passar por cima de um valão. Quando atravessei a primeira parte, esperei o sinal fechar e reparei que algumas pessoas estavam apontando para a água e vi uma capivara viva, se mexendo"
A estudante disse que ligou para uma clínica veterinária de uma universidade de Vila Velha, para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), para a Polícia Militar e também para o Corpo de Bombeiros. No entanto, apenas as duas últimas corporações disseram que registraram a ocorrência.
A Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que a Secretaria de Meio Ambiente do município tenta realizar o resgate do animal desde a última quarta-feira (9), mas sem sucesso. "Ainda na quarta, a equipe de resgate da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha foi ao local, mas o animal não se encontrava mais na região", diz a nota.
Já o Batalhão da Polícia Militar Ambiental explicou que realiza o recolhimento de animais apenas em situações de crime. "No entanto, sendo solicitado pelo município, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ou outro órgão de resgate e proteção ambiental, auxilia em determinados casos", acrescentou o órgão.
Com informações do g1 ES