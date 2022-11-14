Capivara aparece em valão na Praia da Costa, em Vila Velha

"Eu estava voltando da faculdade e desci no ponto de ônibus do Shopping Praia da Costa. Para cruzar as duas vias, precisa passar por cima de um valão. Quando atravessei a primeira parte, esperei o sinal fechar e reparei que algumas pessoas estavam apontando para a água e vi uma capivara viva, se mexendo"

A Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que a Secretaria de Meio Ambiente do município tenta realizar o resgate do animal desde a última quarta-feira (9), mas sem sucesso. "Ainda na quarta, a equipe de resgate da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha foi ao local, mas o animal não se encontrava mais na região", diz a nota.