Garoto tem convulsões durante prova do Enem em Cachoeiro de Itapemirim

Corpo de Bombeir realizou o atendimento pré-hospitalar Crédito: Arquivo | GZ

Segundo os militares, eles fizeram o atendimento pré-hospitalar, realizando os primeiros socorros, e o jovem foi levado para atendimento médico por familiares que chegaram ao local. A unidade para onde o jovem foi encaminhado não foi informada.

Segundo o pai da estudante, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.