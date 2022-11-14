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Garoto tem convulsões durante prova do Enem em Cachoeiro de Itapemirim

O candidato de 17 anos realizada o exame na escola estadual Getúlio Vargas, no bairro Aquidaban. Bombeiros realizaram os primeiros socorros
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2022 às 11:41

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 11:41

Ambulância do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeir realizou o atendimento pré-hospitalar  Crédito: Arquivo | GZ
Um jovem de 17 anos que fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (13), na escola estadual Getúlio Vargas, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, passou mal e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação o candidato sofreu convulsões. O caso foi registrado às 16h45. A informação é de que o jovem teve ainda sucessivos desmaios.
Segundo os militares, eles fizeram o atendimento pré-hospitalar, realizando os primeiros socorros, e o jovem foi levado para atendimento médico por familiares que chegaram ao local. A unidade para onde o jovem foi encaminhado não foi informada.
Em Vitória, outra candidata também passou mal durante o exame e precisou de atendimento médico. A jovem teve convulsões e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o pai da estudante, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.
Durante a realização da prova, a estudante teve duas crises de convulsão e saiu de ambulância da faculdade Faesa, em Monte Belo, onde fazia a avaliação. O pai informou na noite de domingo, que a jovem estava em observação. 

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