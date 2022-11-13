Enem: jovem sofre convulsões durante prova e é levada a hospital no ES

Segundo o pai da candidata, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.

Ambulância do Samu chega a local de prova do Enem para socorrer candidata Crédito: Gedyson Viana

Durante a realização da prova, a estudante teve duas crises de convulsão e saiu de ambulância da faculdade Faesa, em Monte Belo, onde fazia a avaliação.

"Essa crises de ansiedade aparecem em momentos de prova e mostram responsabilidades", disse o pai, sobre o caso da filha, que tenta uma vaga no curso de Medicina.

Por volta de 18h30, o pai disse em entrevista à reportagem que a filha seguia em observação no hospital, onde foi medicada da maneira correta.