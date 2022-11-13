Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Enem: jovem sofre convulsões durante prova e é levada a hospital no ES

Segundo a família, estudante passou mal após tomar muitos remédios para controlar a ansiedade; ela foi socorrida em ambulância
Nara Rozado*

Nara Rozado*

Publicado em 

13 nov 2022 às 20:01

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 20:01

Durante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (13), uma das candidatas passou mal e precisou ser encaminhada ao hospital em Vitória. A jovem teve convulsões e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o pai da candidata, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.
Ambulância do Samu socorre candidata do Enem
Ambulância do Samu chega a local de prova do Enem para socorrer candidata Crédito: Gedyson Viana
Durante a realização da prova, a estudante teve duas crises de convulsão e saiu de ambulância da faculdade Faesa, em Monte Belo, onde fazia a avaliação.
"Essa crises de ansiedade aparecem em momentos de prova e mostram responsabilidades", disse o pai, sobre o caso da filha, que tenta uma vaga no curso de Medicina.
Por volta de 18h30, o pai disse em entrevista à reportagem que a filha seguia em observação no hospital, onde foi medicada da maneira correta.
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada sobre o atendimento do Samu à candidata, mas até a última atualização desta reportagem não havia respondido a solicitação.
Nara Rozado é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este texto foi produzido sob supervisão do editor Weber Caldas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Samu Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados