Enem: jovem sofre convulsões durante prova e é levada a hospital no ES

Durante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (13), uma das candidatas passou mal e precisou ser encaminhada ao hospital em Vitória. A jovem teve convulsões e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o pai da candidata, que preferiu não se identificar, a filha, que não teve a idade revelada, passou mal após fazer a ingestão de medicamento errado e em grandes proporções para controlar a ansiedade.
Durante a realização da prova, a estudante teve duas crises de convulsão e saiu de ambulância da faculdade Faesa, em Monte Belo, onde fazia a avaliação.
"Essa crises de ansiedade aparecem em momentos de prova e mostram responsabilidades", disse o pai, sobre o caso da filha, que tenta uma vaga no curso de Medicina.
Por volta de 18h30, o pai disse em entrevista à reportagem que a filha seguia em observação no hospital, onde foi medicada da maneira correta.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada sobre o atendimento do Samu à candidata, mas até a última atualização desta reportagem não havia respondido a solicitação.
Nara Rozado é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este texto foi produzido sob supervisão do editor Weber Caldas.