Movimentação de estudantes no 1º dia de Enem em faculdade de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Enem: mais de 18 mil candidatos inscritos não comparecem no ES

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 , neste domingo (13), mais de 18 mil pessoas inscritas não compareceram aos locais para realização das provas no Espírito Santo . Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 63.705 pessoas se inscreveram para o exame no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Mas 45.067 foram fazer a prova, o equivalente a 70,8% de presença. A média nacional foi de 73,3%.

Na versão impressa, o Estado teve mais de 62 mil pessoas inscritas e 44 mil presentes, o equivalente a 71% de participação. Entre os 858 inscritos para o formato digital, apenas 442 foram aos locais de prova — presença de 51,5%.

Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Mais inscritos e ausentes do que em 2021

Comparando o balanço divulgado neste domingo (13) pelo Inep com os números de 2021, o Espírito Santo teve um aumento no número de inscritos para a prova e crescimento na quantidade de ausentes.

Em 2021, mais de 58 mil se inscreveram para a prova. Número quase 10% menor que os atuais 63.705 inscritos. Além do aumento no número de inscritos, houve um crescimento na quantidade de ausentes.