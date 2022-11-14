Enem: mais de 18 mil candidatos inscritos não comparecem no ES
No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, neste domingo (13), mais de 18 mil pessoas inscritas não compareceram aos locais para realização das provas no Espírito Santo. Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 63.705 pessoas se inscreveram para o exame no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Mas 45.067 foram fazer a prova, o equivalente a 70,8% de presença. A média nacional foi de 73,3%.
Na versão impressa, o Estado teve mais de 62 mil pessoas inscritas e 44 mil presentes, o equivalente a 71% de participação. Entre os 858 inscritos para o formato digital, apenas 442 foram aos locais de prova — presença de 51,5%.
Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".
O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.
Mais inscritos e ausentes do que em 2021
Comparando o balanço divulgado neste domingo (13) pelo Inep com os números de 2021, o Espírito Santo teve um aumento no número de inscritos para a prova e crescimento na quantidade de ausentes.
Em 2021, mais de 58 mil se inscreveram para a prova. Número quase 10% menor que os atuais 63.705 inscritos. Além do aumento no número de inscritos, houve um crescimento na quantidade de ausentes.
Em 2021, a média de ausências ficou em 29,01%. Já em 2022, a média foi de 29,2%, considerando as versões impressa e digital, passando de 17 mil para 18 mil.