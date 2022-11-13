Enem: 1° dia foi cansativo, mas não tão difícil, avaliam candidatos do ES

A estudante Luísa Maria, de 16 anos, está no 1º ano do ensino médio Crédito: Gedyson Viana

Neste domingo (13) foi realizada o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano (Enem 2022) com 45 questões sobre Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia) e 45 de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira). A prova contou ainda com a tão temida Redação, que teve como tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Os portões se fecharam às 13h e a prova começou a ser aplicada às 13h30. A partir das 15h30, aqueles que já haviam terminado a prova poderiam ir embora, mas sem levar o caderno de questões, que só seria liberado para quem saísse às 18h30. Alguns dos primeiros alunos a deixar o local de prova no Espírito Santo conversaram com a reportagem e avaliaram que o primeira bateria de provas estava cansativa, devido aos enunciados muito longos, mas que não estava tão difícil quanto em anos anteriores.

O candidato Renilton Tavares, de 54 anos, foi o primeiro a deixar o local de prova Crédito: Gedyson Viana

O candidato Renilton Tavares, de 54 anos, foi o primeiro a deixar o local de prova na faculdade Faesa, em Vitória, neste domingo (13). Ele avaliou a prova como "tranquila" e disse que se surpreendeu com a Redação. “Não estava esperando esse tema, mas para quem está ligado nos assuntos, é bem tranquilo. A primeira prova foi tranquila, vamos ver semana que vem”, afirmou Tavares, que quer disputar uma vaga em um curso de Psicologia.

Luísa Maria, de 16 anos, ainda está no primeiro do ensino médio e fez a prova pela primeira vez, como teste. “Eu achei a prova muito complicada, e o enunciado é muito difícil de interpretar, a maioria é de interpretação. É muito maçante, porque são muitas horas de prova e muitas questões. Na Redação, não achei tão difícil, porque esperava um tema mais complexo", disse a estudante, que planeja cursar Física.

Já Lorena Roncetti, 17 anos, que está no segundo ano do ensino médio, tem o sonho de se formar em Oodontologia. É a segunda fez que faz a prova como ‘treineira’. “Sobre a redação, eu não esperava esse tema. A prova estava tranquila de fazer, mas estava cansativa, porque tinha muito texto pra interpretar. Acho que na semana que vem vai estar mais difícil e mais cansativa", comentou.

Daniel Rizzo (15 anos) e Lucas Marchesi (16 anos) são amigos e fizeram a prova como ‘Treineiros’. Crédito: Gedyson Viana

Daniel Rizzo, 15 anos, e Lucas Marchesi, 16, são amigos e também fizeram a prova como ‘treineiros’. “Achei a prova tranquila. Não esperava esse tema na redação, mas tinha o repertório suficiente para conseguir fazer tranquilamente. Estou confiante pra semana que vem porque gosto muito de cálculo”, disse Lucas.

Leonardo Alves de Oliveira achava que a prova estaria mais difícil. "Eu achei a prova tranquila, dentro daquilo que eu imaginava", comentou o estudante, que tem como meta concorrer a uma vaga de Medicina e fez pela primeira vez o Enem como teste.

Para Pedro Henrique Cordeiro, 16 anos, que fez a prova pela segunda vez como ‘treineiro’, a redação era mais complicada, mas a deste ano estava mais simples. “A redação foi definitivamente um pouco mais complicada de escrever, mas essa de hoje foi muito mais simples em relação ao tema. Já nas questões, eu tive que ler todo o enunciado pra conseguir responder.”

Danieli Rodrigues, 39 anos, fez a prova em 2019 pela primeira vez, em 2021 e agora em 2022 novamente. Pretende fazer o curso de Serviço Social. “Gostei e achei ótimo a prova. Como participo de vários conselhos, o tema da redação deste ano foi mais fácil de desenvolver. Para semana quem, estou um pouco ansiosa e nervosa, mas estou confiante", disse.