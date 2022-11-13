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Prova hoje

Tema de redação do Enem é valorização de comunidades e povos tradicionais

Informação foi divulgada  pelo ministro da Educação, Victor Godoy, e pelo Inep pouco após o início da prova na tarde deste domingo (13), primeiro dia de Enem
Nara Rozado*

Nara Rozado*

Publicado em 

13 nov 2022 às 15:05

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 15:05

Últimos alunos chegam a Multivix, em Vitória
Mais de 60 mil candidatos fazem a prova neste primeiro dia de Enem no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Logo após o início das provas do primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) neste domingo (13), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, por meio das redes sociais, o tema da redação. Todos os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre os “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. 
De acordo com  Inep, a redação deve ser do tipo dissertativo-argumentativo, ter até 30 linhas e ser desenvolvida a partir de uma situação problema. Para isso, os candidatos contam com o apoio dos textos motivadores com o intuito de auxiliar na escrita.
O ministro da Educação, Victor Godoy, já havia postado em seu Twitter sobre o tema de redação, minutos antes da divulgação pelo Inep.
Confira os temas do Enem nos anos anteriores:
*Nara Rozado é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Wanessa Scardua

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