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Dentista aposentada está entre os que fazem Enem pela 1ª vez no ES

Primeiro dia de prova acontece neste domingo (13). As provas serão realizadas das 13h30, com duração de até cinco horas e meia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 12:00

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 12:00

Arlene Broseguini, 68, dentista aposentada, servidora pública. Primeiro Enem depois que se aposentou. Passando, vai querer cursar história.
Arlene Broseguini, 68 chega a Faesa para fazer o primeiro Enem após sua aposentadoria Crédito: Carlos Alberto
Neste domingo (13), 62.147 mil pessoas de todo o Espírito Santo vão encarar o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). E entre os que fazem a prova pela primeira vez está a dentista aposentada e servidora pública Arlene Broseguini, de 68 anos, que deseja agora fazer o curso de História.
"O conteúdo da prova é enorme. A redação, assim como os outros candidatos, é algo que mais gera preocupação", disse Arlene, que faz prova na Faesa, na Avenida Vitória, na Capital.
O estudante Gabriel Carias, de 17 anos, também está estreando no Enem. Ele pensa em fazer Psicologia.
“Eu tenho certeza eu vai ser muito difícil, meus professores falam que é prova para adulto, que precisa ter bom senso. Me preparei o ano todo e não tô tão nervoso, sinto que fiz o que pude”, contou o estudante enquanto aguardava o portão abrir para as provas neste domingo, no Colégio Estadual, em Vitória.
José Maria Júnior foi fazer o Enem pela 1ª vez na companhia de seu pai José Maria Paulo
José Maria Júnior foi fazer o Enem pela 1ª vez. Ele foi ao local de prova com seu pai, José Maria Paulo Crédito: Atílio Esperandio
Na Faculdade Estácio de Sá, no bairro Jardim Camburi, o estudante José Maria Júnior, de 19 anos, foi fazer a prova do Enem pela primeira vez. Acompanhado do pai, José Maria Paulo, de 42 anos, ele contou que está fazendo curso técnico em Mecânica na escola e vai tentar curso superior em Engenharia Mecânica para aprofundar os conhecimentos.

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