Dentista aposentada está entre os que fazem Enem pela 1ª vez no ES

Arlene Broseguini, 68 chega a Faesa para fazer o primeiro Enem após sua aposentadoria Crédito: Carlos Alberto

Neste domingo (13), 62.147 mil pessoas de todo o Espírito Santo vão encarar o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). E entre os que fazem a prova pela primeira vez está a dentista aposentada e servidora pública Arlene Broseguini, de 68 anos, que deseja agora fazer o curso de História.

"O conteúdo da prova é enorme. A redação, assim como os outros candidatos, é algo que mais gera preocupação", disse Arlene, que faz prova na Faesa, na Avenida Vitória, na Capital.

O estudante Gabriel Carias, de 17 anos, também está estreando no Enem. Ele pensa em fazer Psicologia.

“Eu tenho certeza eu vai ser muito difícil, meus professores falam que é prova para adulto, que precisa ter bom senso. Me preparei o ano todo e não tô tão nervoso, sinto que fiz o que pude”, contou o estudante enquanto aguardava o portão abrir para as provas neste domingo, no Colégio Estadual, em Vitória.

José Maria Júnior foi fazer o Enem pela 1ª vez. Ele foi ao local de prova com seu pai, José Maria Paulo Crédito: Atílio Esperandio

Na Faculdade Estácio de Sá, no bairro Jardim Camburi, o estudante José Maria Júnior, de 19 anos, foi fazer a prova do Enem pela primeira vez. Acompanhado do pai, José Maria Paulo, de 42 anos, ele contou que está fazendo curso técnico em Mecânica na escola e vai tentar curso superior em Engenharia Mecânica para aprofundar os conhecimentos.