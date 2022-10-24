Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acesso à faculdade

Enem 2022: tire suas dúvidas sobre a prova

De acordo com o MEC, 3,4 milhões de estudantes devem comparecer aos dois dias de realização do exame
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2022 às 13:50

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 13:50

Maria Tereza Santos

SÃO PAULO - O Enem 2022 está chegando. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro.
O resultado pode ser utilizado para ingresso em faculdades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e privadas através de bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) e financiamento estudantil pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Além disso, a nota do Enem pode ser usada no processo seletivo de mais de 50 instituições de educação em Portugal.
Segundo o MEC (Ministério da Educação), 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para esta edição. Apesar do aumento de 10% em relação aos 3,1 milhões de inscritos em 2021, esse é o segundo menor número de registrados desde 2005.
Faesa
Chegada dos alunos a local de prova no Enem de 2021, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

PROVAS E HORÁRIOS

  • No dia 13, serão aplicadas as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação, com duração de cinco horas e 30 minutos. 
  • No dia 20, os inscritos fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de cinco horas. 
  • Nos dois domingos de testes, os portões são abertos às 12 horas e são fechados às 13 horas. As provas se iniciam às 13h30 (horário de Brasília).

COMO SABER O LOCAL DE PROVA?

  • O local onde cada inscrito realizará a prova é informado no Cartão de Confirmação, que fica disponível a partir de algumas semanas antes da aplicação, na página do participante. 
  • Nele constam também o número de inscrição, a data e horário do exame, a indicação dos atendimentos aprovados --como nos casos de gestantes, lactantes, idosos e pessoas com alguma deficiência ou outra condição —, a língua estrangeira escolhida e as orientações relativas ao exame. 
  • A data da disponibilização do Cartão de Confirmação será divulgada pelo Inep na página do participante. Apesar de a apresentação desse documento não ser obrigatória, o MEC recomenda que os inscritos o levem.

Veja Também

Enem 2022: confira o que estudar na reta final para a prova

O QUE PRECISA LEVAR PARA O ENEM?

OBRIGATÓRIO 
  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; 
  • Documento de identificação válido, físico ou digital; 
  • Máscaras de proteção contra a Covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.
ACONSELHÁVEL 
  • Cartão de Confirmação de Inscrição;  
  • Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

O QUE NÃO PODE LEVAR PARA O ENEM?

Antes de entrar na sala do exame, cada inscrito recebe um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. Ele deve ser colocado abaixo da carteira, com eletrônicos desligados, e só pode ser aberto ao sair do prédio de realização da prova.
  • Veja quais objetos devem ser colocados dentro do envelope:
  • Declaração de Comparecimento impressa; 
  • Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; 
  • Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos; 
  • Livros, manuais, impressos, anotações; 
  • Protetor auricular; 
  • Relógio de qualquer tipo; 
  • Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar; 
  • Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; - Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; 
  • Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
Qualquer participante que portar algum desses itens fora do envelope ao ingressar na sala será eliminado. Além disso, é proibido portar bebidas alcoólicas e usar cigarros no local.

Veja Também

Líderes do Senado decidem segurar CPI do MEC para depois da eleição

QUANDO SAI O RESULTADO E COMO VER A NOTA?

  • Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação (16 de novembro). Já as notas individuais poderão ser acessadas pela página do participante usando seus dados de inscrição, em data a ser divulgada posteriormente pelo Inep. 
  • Também será possível acessar, pela página do participante, a prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos, após a divulgação do resultado. A data também será divulgada futuramente.

O QUE SÃO ENEM DIGITAL E ENEM IMPRESSO?

  • Desde 2020, os interessados têm a opção de escolher entre o Enem digital e o impresso no ato da inscrição. A versão digital é feita exatamente no mesmo horário e moldes da impressa. A diferença é que o exame é realizado em um computador, em locais de prova estabelecidos pelo Inep. A redação, no entanto, também é manuscrita nessa versão. 
  • Por enquanto, o Enem digital não está disponível para treineiros. Em 2022, pouco mais de 65 mil pessoas escolheram esta versão da prova.

PRECISA USAR MÁSCARA CONTRA A COVID-19?

  • A máscara de proteção não será exigida nos estados ou municípios onde o uso em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar. No estado de São Paulo, não é necessário utilizar o acessório, já que desde 9 de setembro de 2022 a obrigatoriedade segue vigente somente em hospitais e unidades de saúde.  
  • Nos lugares onde a utilização ainda for obrigatória, o Inep recomenda que o participante leve máscaras reserva e que todas sejam descartadas em lixeiras. 
  • A máscara deve cobrir nariz e boca e só deve ser retirada no momento em que os chefes da sala forem realizar a identificação do participante, na entrada da sala.
"O participante pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel, apesar de o produto ser disponibilizado em todas as salas. Também é permitido usar luvas transparentes ou semitransparentes durante a realização das provas. Todos esses equipamentos e itens de higiene próprios serão vistoriados", informa o Inep, em comunicado.
Em resposta, o Inep informou, por meio de sua assessoria, que não é necessário apresentar comprovante de vacina contra o coronavírus no dia das provas.

O QUE FAZER SE EU ESTIVER DOENTE OU COM SINTOMAS?

Em caso de sintomas equivalentes à Covid-19 na semana anterior ou na véspera da aplicação, a orientação do Inep é para que o inscrito não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante.
"No momento da solicitação, é necessário anexar um documento comprobatório da condição. O pedido, então, será analisado pelo Inep", relata o órgão. O órgão divulgará a data da reaplicação, caso seja aprovada.

LEIA MAIS 

Desmonte das universidades públicas está acontecendo diante dos nossos olhos

Ministro da Educação diz que recursos serão desbloqueados, mas não cita quando

Governo esconde informações sobre bloqueio no Orçamento temendo repercussão eleitoral

Governo Bolsonaro corta R$ 2,4 bi do MEC; universidades veem situação crítica

Cortes na Educação já tiraram quase R$ 15 milhões da Ufes e do Ifes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação MEC Universidades Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados