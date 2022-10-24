Enem 2022: tire suas dúvidas sobre a prova

Maria Tereza Santos

SÃO PAULO - O Enem 2022 está chegando. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em dois domingos, nos dias 13 e 20 de novembro.

Segundo o MEC (Ministério da Educação) , 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para esta edição. Apesar do aumento de 10% em relação aos 3,1 milhões de inscritos em 2021, esse é o segundo menor número de registrados desde 2005.

Chegada dos alunos a local de prova no Enem de 2021, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

PROVAS E HORÁRIOS

No dia 13, serão aplicadas as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação, com duração de cinco horas e 30 minutos.

No dia 20, os inscritos fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de cinco horas.

Nos dois domingos de testes, os portões são abertos às 12 horas e são fechados às 13 horas. As provas se iniciam às 13h30 (horário de Brasília).

COMO SABER O LOCAL DE PROVA?

O local onde cada inscrito realizará a prova é informado no Cartão de Confirmação, que fica disponível a partir de algumas semanas antes da aplicação, na página do participante.

Nele constam também o número de inscrição, a data e horário do exame, a indicação dos atendimentos aprovados --como nos casos de gestantes, lactantes, idosos e pessoas com alguma deficiência ou outra condição —, a língua estrangeira escolhida e as orientações relativas ao exame.

A data da disponibilização do Cartão de Confirmação será divulgada pelo Inep na página do participante. Apesar de a apresentação desse documento não ser obrigatória, o MEC recomenda que os inscritos o levem.

O QUE PRECISA LEVAR PARA O ENEM?

OBRIGATÓRIO

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido, físico ou digital;

Máscaras de proteção contra a Covid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.

ACONSELHÁVEL

Cartão de Confirmação de Inscrição;

Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

O QUE NÃO PODE LEVAR PARA O ENEM?

Antes de entrar na sala do exame, cada inscrito recebe um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. Ele deve ser colocado abaixo da carteira, com eletrônicos desligados, e só pode ser aberto ao sair do prédio de realização da prova.

Veja quais objetos devem ser colocados dentro do envelope:

Declaração de Comparecimento impressa;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

Livros, manuais, impressos, anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; - Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Qualquer participante que portar algum desses itens fora do envelope ao ingressar na sala será eliminado. Além disso, é proibido portar bebidas alcoólicas e usar cigarros no local.

QUANDO SAI O RESULTADO E COMO VER A NOTA?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação (16 de novembro). Já as notas individuais poderão ser acessadas pela página do participante usando seus dados de inscrição, em data a ser divulgada posteriormente pelo Inep.

Também será possível acessar, pela página do participante, a prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos, após a divulgação do resultado. A data também será divulgada futuramente.

O QUE SÃO ENEM DIGITAL E ENEM IMPRESSO?

Desde 2020, os interessados têm a opção de escolher entre o Enem digital e o impresso no ato da inscrição. A versão digital é feita exatamente no mesmo horário e moldes da impressa. A diferença é que o exame é realizado em um computador, em locais de prova estabelecidos pelo Inep. A redação, no entanto, também é manuscrita nessa versão.

Por enquanto, o Enem digital não está disponível para treineiros. Em 2022, pouco mais de 65 mil pessoas escolheram esta versão da prova.

PRECISA USAR MÁSCARA CONTRA A COVID-19?

A máscara de proteção não será exigida nos estados ou municípios onde o uso em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar. No estado de São Paulo, não é necessário utilizar o acessório, já que desde 9 de setembro de 2022 a obrigatoriedade segue vigente somente em hospitais e unidades de saúde.

Nos lugares onde a utilização ainda for obrigatória, o Inep recomenda que o participante leve máscaras reserva e que todas sejam descartadas em lixeiras.

A máscara deve cobrir nariz e boca e só deve ser retirada no momento em que os chefes da sala forem realizar a identificação do participante, na entrada da sala.

"O participante pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel, apesar de o produto ser disponibilizado em todas as salas. Também é permitido usar luvas transparentes ou semitransparentes durante a realização das provas. Todos esses equipamentos e itens de higiene próprios serão vistoriados", informa o Inep, em comunicado.

Em resposta, o Inep informou, por meio de sua assessoria, que não é necessário apresentar comprovante de vacina contra o coronavírus no dia das provas.

O QUE FAZER SE EU ESTIVER DOENTE OU COM SINTOMAS?

Em caso de sintomas equivalentes à Covid-19 na semana anterior ou na véspera da aplicação, a orientação do Inep é para que o inscrito não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante.