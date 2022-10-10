Desmonte das universidades públicas está acontecendo diante dos nossos olhos

Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução rede social

Os cursos superiores foram criados, no Brasil, apenas após a vinda de D. João VI, em 1808, e a transformação do Brasil em Reino Unido ao de Portugal e Algarve. Enquanto na América Espanhola e nos Estados Unidos as universidades surgiram desde o século XVI, as primeiras universidades brasileiras, que reuniam faculdades e escolas de formação superior isoladas, surgiram, somente, no século XX.

A USP, a mais bem rankeada universidade brasileira, por exemplo, só foi criada em 1934. Aqui, no Espírito Santo , a primeira faculdade, a de Direito, surgiu em 1930; em 1954, criou-se a Universidade do Espírito Santo, reunindo algumas faculdades isoladas, federalizada em 1961, graças à atuação do então senador capixaba Dirceu Cardoso.

Desde a sua criação, os cursos superiores, no Brasil, destinavam-se à formação da elite. No século XIX, os cursos de Direito em São Paulo e Olinda e os de Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro, eram destinados a homens ricos e brancos. Apenas no século XX, as mulheres chegaram às universidades, e um ou outro preto conseguiu furar o bloqueio do racismo estrutural desde sempre em vigor em nosso país.

Com a implantação do sistema de cotas, a partir de 2012, essa situação mudou radicalmente com a entrada de alunos da escola pública, de jovens pretos e indígenas nas universidades. E isso incomoda às elites, que sempre receberam ensino gratuito de qualidade e viram perder parte desse privilégio.

Quando fiz curso superior, na década de 1970, tive de estudar em faculdades particulares, pois era pobre, sem pai e mãe, e tinha de trabalhar. Comecei a dar aulas, no mesmo ano em que entrei no curso de Letras, em 1973, para pagar meus estudos. Trabalhava de dia e estudava à noite. Não havia curso noturno nas universidades públicas, na época, porque elas não foram feitas para quem trabalhava. Também não havia pós-graduação no ensino público.

Meu primeiro curso foi na PUC-MG, pago, e só consegui finalizá-lo com a ajuda financeira de uma alma caridosa chamada Irmã Júlia, que quitou minha dívida para poder concluir o curso de Especialização em Língua Portuguesa, o que me permitiu entrar no concurso público para professor da Ufes , em 1982, classificado em primeiro lugar.

Ao entrar na universidade como professor, nesse mesmo ano, dava aulas de português para alunos iniciantes e todos, sem exceção, eram brancos e da classe média para cima, principalmente nos cursos de Medicina, Odontologia, Engenharia, Arquitetura e Direito. Nas Licenciaturas, havia pobres e pretos, pois ser professor, no Brasil, sempre foi uma profissão destinada a eles. Como professor universitário, consegui fazer mestrado e doutorado na UFMG e ser um dos criadores do Programa de Pós-Graduação em Letras da Ufes, em 1994.

Este governo quer acabar com as universidades públicas, pois elas são polos de conhecimento, de pesquisa e de extensão. No ranking das 20 melhores universidades brasileiras, 18 são públicas. A área da educação sofre cortes sistemáticos no desgoverno atual. Os gastos com construção de creches caem fortemente, desde 2019. Em 2018, foram investidos R$ 495 milhões em creches; em 2021, R$ 101 milhões.