Enem 2022: confira o que estudar na reta final para a prova

Com o objetivo de ajudar os mais de 3 milhões de estudantes de todo o país neste momento decisivo, a reportagem de A Gazeta procurou professores especialistas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para darem sugestões de conteúdos que podem contribuir para um bom desempenho na prova, que será realizada nos dias 13 e 20 de novembro.
O Enem é um desafio para vários jovens, um bom planejamento nesta reta final pode ser o diferencial para alcançar boas notas. Confira abaixo algumas dicas de estudo para as diferentes áreas de conhecimento do exame:
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Para as questões de História:
- Escravidão africana no Brasil
- Processo de Independência do Brasil
- Período entre guerras
- Idade Média
- Expansão marítima
Para as questões de Geografia:
- Demografia (estudo da população e pirâmides etárias)
- Espaço urbano e processos de urbanização (estudos de cidades)
- Questões ambientais (aquecimento global, superpopulação e poluição)
- Espaço agrário
- Fontes energéticas
Para as questões de Sociologia:
- Cultura e valores
- Movimentos sociais
- Cultura material e imaterial
- Mídia e indústria cultural
- Mercado de trabalho
Para as questões de Filosofia:
- Epistemologia (teorias do conhecimento, ideias de Platão)
- Filosofia contemporânea, ética e filosofia política
- Filosofia do século XIX (Nietzsche e Karl Marx)
- Sartre e o Existencialismo
- Ideais aristotélicos
Na prova de ciências humanas e suas tecnologias, o aluno deve redobrar sua atenção aos enunciados. Segundo o professor de história e coordenador geral do Madan, Higor Prucoli, alguns enunciados já podem oferecer as respostas aos leitores se forem interpretados de forma correta. A extensão dos textos pode tornar a prova cansativa, por isso é fundamental exercitar a leitura.
Principalmente nas questões de história, são cobradas datas históricas. O professor ressalta a importância de se atentar ao contexto dos acontecimentos e seus desdobramentos. “Neste ano, particularmente, o Brasil está completando 200 anos da sua independência. Então, é bacana que os alunos estejam bem treinados em relação ao assunto”, aconselha o professor.
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
- Interpretação textual
- Funções da linguagem e elementos da comunicação
- Gêneros e tipos textuais literários e não literários
- Variação linguística
- Gramática aplicada e contextualizada
A coordenadora da área de linguagens, gramática e literatura do Colégio Salesiano de Jardim Camburi, Rosseana Mezzadri Dusi, comenta que a prova de linguagens possui um perfil definido característico: um volume grande de textos e uma interpretação textual exigente.
A professora chama a atenção para os treinos de estratégias de enunciado e também alerta os alunos para os chamados distratores. “Como o próprio nome já diz, é uma alternativa que serve para distrair o aluno. Respostas plausíveis e aparentemente lógicas, mas incorretas ou menos corretas em relação ao enunciado”, explica.
TEMAS DE REDAÇÃO
- O papel do professor pós-pandemia
- Como as outras pessoas percebem a felicidade em um mundo pós-pandêmico
- As múltiplas inteligências na educação
- Respeito e consciência ao TDAH
- O esporte e seus impactos no Brasil
A redação do Enem segue o gênero dissertativo-argumentativo. As características desse estilo envolvem crítica e argumentação sobre o tema, com a apresentação de argumentos que contribuem para o o ponto de vista apresentado na dissertação.
Os temas normalmente estão ligados às atualidades dos anos em que o Enem ocorre. Outro desafio, comum de ser visto em escolas e pré-vestibulares, é a adivinhação da temática. “Isso é um pouco complicado, porque sempre inovam”, comenta a professora de língua portuguesa e redação Aurélia Pedroni, dos colégios Salesiano e Sagrado Coração de Maria.
Nos anos anteriores, os temas foram “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, em 2021, e “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, em 2020, por exemplo.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Para as questões de Física:
- Sistemas de energia
- Fenômenos de ondulatória
- Eletrodinâmica, circuitos elétricos e suas aplicações no cotidiano
- Fenômenos térmicos (termodinâmica e calorimetria)
- Óptica e efeitos luminosos (refração, reflexão e dispersão de luz)
Para as questões de Química:
- Propriedades das moléculas
- Funções orgânicas e isomeria
- Química ambiental
- Soluções químicas
- Transformações químicas e separação de misturas
Para as questões de Biologia:
- Engenharia genética e Leis de Mendel
- Ecologia e ciclos bioquímicos
- Hormônios vegetal e animal
- Fisiologia comparada
- Ecologia e agressões à natureza
A prova de ciências da natureza tem um caráter interdisciplinar acentuado. O professor de química do Madan e coordenador do Centro Educacional Primeiro Mundo, Marcus Vinícius Lisboa Motta, explica que, durante a prova e a preparação, é importante aprender como associar os temas propostos de biologia, química e física entre si.
“Os alunos devem estar preparados para entender a teoria e a aplicação das áreas de conhecimento envolvidas, visto que a contextualização e aplicação de conceitos são muito presentes”, afirma o professor.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
- Proporcionalidade (razão e proporção; regra de três e porcentagem)
- Função de 1º e 2º graus (resolução de problemas)
- Matemática financeira (juros simples, juros compostos e descontos)
- Geometria plana e espacial
- Probabilidade e análise combinatória
A prova de matemática costuma distribuir as questões em níveis de dificuldade diferentes: básicas, intermediárias e avançadas (ou difíceis), e exige uma forte competência interpretativa dos dados apresentados para a resolução das situações problema. No geral, as questões têm enunciados que podem ser direto ou com um contexto, normalmente ligados a situações do dia a dia.
O professor de matemática Luciano Fonseca, do Colégio Salesiano de Jardim Camburi, comenta que nos últimos anos a prova não teve muitas surpresas. Costumam cair questões de equação, geometria, análise combinatória, probabilidade, funções, etc.
Em algumas situações, são abordados conteúdos mais incomuns como logaritmos e trigonometria, que devem passar longe de ser uma preocupação de quem faz a prova.
Segundo o professor Luciano, o aluno que deseja ter uma boa pontuação em matemática deve tomar cuidado com a administração do tempo. "Vale a pena primeiro passar o olho em tudo e classificar as dificuldades das questões, começando pelas mais fáceis. O aluno que quer ter uma boa pontuação deve focar em identificar e acertar as questões fáceis".
ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL
A estudante Ana Luiza Flausino, de 18 anos, sempre quis estudar fora do Estado. Para ela, garantir uma boa nota no Enem é essencial. A jovem é aluna do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória e deseja entrar no curso de Biomedicina.
Na reta final para a prova, a estudante se diz um pouco ansiosa e preocupada, mas confiante. Ela explica que sua rotina de estudos atual se baseia na revisão de questões fáceis, que têm uma tendência maior de cair no Enem, e na construção de hábitos mais saudáveis.
“Por agora, estou priorizando a minha saúde mental. Tirei um espaço do meu tempo para fazer um exercício físico e ler”, relata a jovem, que também vai prestar outros vestibulares.
Ana Luiza acrescenta que investiu em uma alimentação mais saudável, visto que enxerga o equilíbrio e o bem-estar do corpo como cruciais para suportar a carga de provas, que só acabam em dezembro.
O ENEM
O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ele avalia o desempenho dos estudantes no ensino médio. Hoje, pouco mais de 20 anos depois, a prova se tornou a principal porta para estudantes ingressarem no ensino superior público do Brasil.
A nota do Enem pode ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Por meio dele, alunos de todo o país podem concorrer a vagas em universidades públicas do Brasil.