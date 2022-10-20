Enem 2022: confira o que estudar na reta final para a prova

A Gazeta procurou professores especialistas no Com o objetivo de ajudar os mais de 3 milhões de estudantes de todo o país neste momento decisivo, a reportagem deprocurou professores especialistas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para darem sugestões de conteúdos que podem contribuir para um bom desempenho na prova, que será realizada nos dias 13 e 20 de novembro.

O Enem é um desafio para vários jovens, um bom planejamento nesta reta final pode ser o diferencial para alcançar boas notas. Confira abaixo algumas dicas de estudo para as diferentes áreas de conhecimento do exame:

Ana Luiza Flausino, estudante que se prepara para o ENEM Crédito: Vitor Jubini

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Para as questões de História:

Escravidão africana no Brasil



Processo de Independência do Brasil



Período entre guerras



Idade Média

Expansão marítima



Para as questões de Geografia:

Demografia (estudo da população e pirâmides etárias)



Espaço urbano e processos de urbanização (estudos de cidades)



Questões ambientais (aquecimento global, superpopulação e poluição)



Espaço agrário

Fontes energéticas



Para as questões de Sociologia:

Cultura e valores



Movimentos sociais



Cultura material e imaterial



Mídia e indústria cultural

Mercado de trabalho



Para as questões de Filosofia:

Epistemologia (teorias do conhecimento, ideias de Platão)



Filosofia contemporânea, ética e filosofia política



Filosofia do século XIX (Nietzsche e Karl Marx)



Sartre e o Existencialismo

Ideais aristotélicos



Na prova de ciências humanas e suas tecnologias, o aluno deve redobrar sua atenção aos enunciados. Segundo o professor de história e coordenador geral do Madan, Higor Prucoli, alguns enunciados já podem oferecer as respostas aos leitores se forem interpretados de forma correta. A extensão dos textos pode tornar a prova cansativa, por isso é fundamental exercitar a leitura.

Principalmente nas questões de história, são cobradas datas históricas. O professor ressalta a importância de se atentar ao contexto dos acontecimentos e seus desdobramentos. “Neste ano, particularmente, o Brasil está completando 200 anos da sua independência. Então, é bacana que os alunos estejam bem treinados em relação ao assunto”, aconselha o professor.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Interpretação textual

Funções da linguagem e elementos da comunicação

Gêneros e tipos textuais literários e não literários

Variação linguística

Gramática aplicada e contextualizada

A coordenadora da área de linguagens, gramática e literatura do Colégio Salesiano de Jardim Camburi, Rosseana Mezzadri Dusi, comenta que a prova de linguagens possui um perfil definido característico: um volume grande de textos e uma interpretação textual exigente.

A professora chama a atenção para os treinos de estratégias de enunciado e também alerta os alunos para os chamados distratores. “Como o próprio nome já diz, é uma alternativa que serve para distrair o aluno. Respostas plausíveis e aparentemente lógicas, mas incorretas ou menos corretas em relação ao enunciado”, explica.

TEMAS DE REDAÇÃO

O papel do professor pós-pandemia

Como as outras pessoas percebem a felicidade em um mundo pós-pandêmico

As múltiplas inteligências na educação

Respeito e consciência ao TDAH

O esporte e seus impactos no Brasil

A redação do Enem segue o gênero dissertativo-argumentativo. As características desse estilo envolvem crítica e argumentação sobre o tema, com a apresentação de argumentos que contribuem para o o ponto de vista apresentado na dissertação.

Os temas normalmente estão ligados às atualidades dos anos em que o Enem ocorre. Outro desafio, comum de ser visto em escolas e pré-vestibulares, é a adivinhação da temática. “Isso é um pouco complicado, porque sempre inovam”, comenta a professora de língua portuguesa e redação Aurélia Pedroni, dos colégios Salesiano e Sagrado Coração de Maria.

Nos anos anteriores, os temas foram “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, em 2021, e “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, em 2020, por exemplo.

Prova de Redação: dicas para se dar bem na hora de produzir o texto no Enem Crédito: Arquivo

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Para as questões de Física:

Sistemas de energia



Fenômenos de ondulatória



Eletrodinâmica, circuitos elétricos e suas aplicações no cotidiano



Fenômenos térmicos (termodinâmica e calorimetria)

Óptica e efeitos luminosos (refração, reflexão e dispersão de luz)



Para as questões de Química:

Propriedades das moléculas



Funções orgânicas e isomeria



Química ambiental



Soluções químicas

Transformações químicas e separação de misturas



Para as questões de Biologia:

Engenharia genética e Leis de Mendel



Ecologia e ciclos bioquímicos



Hormônios vegetal e animal



Fisiologia comparada

Ecologia e agressões à natureza



A prova de ciências da natureza tem um caráter interdisciplinar acentuado. O professor de química do Madan e coordenador do Centro Educacional Primeiro Mundo, Marcus Vinícius Lisboa Motta, explica que, durante a prova e a preparação, é importante aprender como associar os temas propostos de biologia, química e física entre si.

“Os alunos devem estar preparados para entender a teoria e a aplicação das áreas de conhecimento envolvidas, visto que a contextualização e aplicação de conceitos são muito presentes”, afirma o professor.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Proporcionalidade (razão e proporção; regra de três e porcentagem)

Função de 1º e 2º graus (resolução de problemas)

Matemática financeira (juros simples, juros compostos e descontos)

Geometria plana e espacial

Probabilidade e análise combinatória

A prova de matemática costuma distribuir as questões em níveis de dificuldade diferentes: básicas, intermediárias e avançadas (ou difíceis), e exige uma forte competência interpretativa dos dados apresentados para a resolução das situações problema. No geral, as questões têm enunciados que podem ser direto ou com um contexto, normalmente ligados a situações do dia a dia.

O professor de matemática Luciano Fonseca, do Colégio Salesiano de Jardim Camburi, comenta que nos últimos anos a prova não teve muitas surpresas. Costumam cair questões de equação, geometria, análise combinatória, probabilidade, funções, etc.

Em algumas situações, são abordados conteúdos mais incomuns como logaritmos e trigonometria, que devem passar longe de ser uma preocupação de quem faz a prova.

Segundo o professor Luciano, o aluno que deseja ter uma boa pontuação em matemática deve tomar cuidado com a administração do tempo. "Vale a pena primeiro passar o olho em tudo e classificar as dificuldades das questões, começando pelas mais fáceis. O aluno que quer ter uma boa pontuação deve focar em identificar e acertar as questões fáceis".

ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL

A estudante Ana Luiza Flausino, de 18 anos, sempre quis estudar fora do Estado. Para ela, garantir uma boa nota no Enem é essencial. A jovem é aluna do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória e deseja entrar no curso de Biomedicina.

Ana Luíza Flausino, estudante que se prepara para o ENEM Crédito: Vitor Jubini

Na reta final para a prova, a estudante se diz um pouco ansiosa e preocupada, mas confiante. Ela explica que sua rotina de estudos atual se baseia na revisão de questões fáceis, que têm uma tendência maior de cair no Enem, e na construção de hábitos mais saudáveis.

“Por agora, estou priorizando a minha saúde mental. Tirei um espaço do meu tempo para fazer um exercício físico e ler”, relata a jovem, que também vai prestar outros vestibulares.

Ana Luiza acrescenta que investiu em uma alimentação mais saudável, visto que enxerga o equilíbrio e o bem-estar do corpo como cruciais para suportar a carga de provas, que só acabam em dezembro.

O ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ele avalia o desempenho dos estudantes no ensino médio. Hoje, pouco mais de 20 anos depois, a prova se tornou a principal porta para estudantes ingressarem no ensino superior público do Brasil.