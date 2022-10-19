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Habilitação gratuita

CNH Social: Detran-ES divulga lista de suplentes com mais de 3 mil selecionados

Prazo de matrícula começou nesta terça-feira (18)

Publicado em 

19 out 2022 às 07:22

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 07:22

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta terça-feira (18) a convocação da lista de suplentes que poderão ocupar as 3.059 vagas remanescentes no programa CNH Social de 2022. Confira aqui a lista completa de selecionados.
As matrículas devem ser feitas pelo site do Detran e vão até o dia 2 de novembro.
Este ano, o programa ofereceu 10 mil vagas e mais de 60 mil pessoas se inscreveram para tentar obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B. Os candidatos são selecionados com base nos critérios do CadÚnico.

PRAZOS

Os candidatos precisam ficar atentos aos prazos de cada etapa do processo de inscrição e manter os dados atualizados no site do Detran-ES para não correr o risco de perder a vaga.
Os selecionados terão 15 dias para fazer a matrícula online e comparecer presencialmente no Centro de Formação de Condutores (CFC), que será indicado no momento da matrícula, para concluir a abertura do processo de habilitação no Sistema RENACH.
Em seguida, será necessário fazer a coleta biométrica em alguma unidade do Detran e exames médicos e psicológicos em uma clínica credenciada no prazo de 15 dias.
O serviço de biometria deve ser agendado pelo próprio candidato, no site do Detran ou no site do Faça Fácil para os candidatos que optarem por realizar o procedimento na unidade do Faça Fácil de Cariacica.
O candidato da categoria D ou E deverá realizar o exame toxicológico no laboratório credenciado, que será apresentado na clínica credenciada no dia do exame médico e psicológico.
O processo de habilitação tem validade de 12 meses e caso os candidatos ultrapassem este prazo, os selecionados terão os processos cancelados e ficarão impedidos de participar dos próximos editais do Programa CNH Social durante três anos.

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