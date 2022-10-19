A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ampliou as possibilidades de uso do nome social por alunos, professores e servidores travestis, transexuais e transgênero no âmbito da instituição.

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Ufes amplia uso de nome social e banheiros por alunos e servidores trans

Conforme a Resolução nº 23/2022 (que altera a nº 23/2014), o uso do nome social será assegurado nas seguintes situações:

cadastro de dados e informações de uso social;

comunicações internas de uso social;

endereço de correio eletrônico institucional;

documento de identificação de uso interno (crachá);

lista de ramais da Ufes;

nome de usuário em sistemas de informática;

documentos internos de natureza administrativo-acadêmica, tais como diários de classe, cadastros, fichas, formulários, carteiras, divulgação de notas, chamadas orais nominais para verificação de frequência às atividades acadêmicas e em solenidades como entrega de certificados, colação de grau, defesa de tese, dissertação ou monografia, premiações e eventos similares.

Arquivos & Anexos Ufes atualiza resolução sobre uso do nome social e de espaços segregados por gênero Dispõe sobre o uso de nome social de pessoas travestis, transexuais e transgêneras e o uso de banheiros, vestiários e demais espaços no âmbito da Ufes. Tamanho do arquivo: 337kb Baixar

Já o histórico parcial e o comprovante de matrícula serão emitidos com o nome social seguido da sigla N.S. (nome social) e o número do respectivo documento oficial de identificação.

Para servidores técnico-administrativos em educação e docentes da Ufes, o uso ou retirada do nome social deverá ser requerido diretamente à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas desta Universidade (PROGEP/Ufes).

Já os alunos poderão fazer a solicitação junto à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/Ufes) ou à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade (PRPPG/Ufes), em qualquer momento durante a manutenção do vínculo ativo com a Ufes.

O nome social pode ser diferente do nome civil apenas no prenome (nome próprio), mantendo-se inalterados os sobrenomes, exceto quando a razão que motivou à mudança do nome for relacionada com os sobrenomes.

O que é "nome social"? Nome social é o modo como a pessoa travesti, transexual ou transgênera é reconhecida, identificada e denominada em sua comunidade e no meio social, uma vez que o nome civil não reflete sua identidade de gênero ou possa implicar em constrangimento.

UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS

Também será garantido às pessoas travestis, transexuais e transgêneras o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero auto atribuída. Ou seja, cada pessoa entra no banheiro com o qual se identifica.